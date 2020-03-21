2020-03-21T10:34:32+03:00
Общество

Дмитрий Миронов: «На период дистанционного обучения школьники получат продуктовые наборы»

Об этом губернатор Ярославской области написал на своей странице в соцсетях
Мария СОКОЛОВА
Поделиться:
Дмитрий Миронов подчеркнул, что никто не снимал с правительства региона обязанность обеспечивать льготные категории ребят школьными завтраками.Дмитрий Миронов подчеркнул, что никто не снимал с правительства региона обязанность обеспечивать льготные категории ребят школьными завтраками.Фото: Правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, во всех школах региона весенние каникулы пройдут с 23 по 29 марта. С 30 марта до 12 апреля обучение для ребят будет организовано дистанционно. Также будут обучаться и студенты колледжей и лицеев.

Так как в Ярославской области льготные категории школьников и студентов обеспечиваются бесплатным питанием, то правительством региона принято решение и в период профилактики заболевания короновирусом, имеющуюся льготу сохранить.

- Решили, что и на дистанционном обучении никто не снимает с нас обязанности обеспечить льготные категории школьников и студентов бесплатным питанием, - написал Дмитрий Миронов на своей странице в фейсбуке. - На этот период наши дети получат продуктовые наборы. В состав «сухих обедов» войдут крупы, макароны и кондитерские изделия, мясные и рыбные консервы, масло, соки, чай – все, что рекомендует в таком случае Роспотребнадзор. Формировать и передавать наборы в семьи каждая школа или колледж будут самостоятельно.

Сейчас бесплатное питание в школах региона получают более 39 тысяч детей. - Продолжаем вырабатывать и другие решения в связи с ситуацией по коронавирусу, - добавил губернатор. - Вводим ограничения, чтобы минимизировать контакты, рекомендуем применять удаленные формы работы и обучения. В режиме видеосвязи принял участие в заседании рабочей группы Госсовета по нераспространению инфекции. Необходимые дополнительные меры синхронизируются на территории всей страны.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Бьет - значит воспитывает? Почему самарские родители встали на защиту учителя, который "ударил" ребенка
Педагог с 20-летним стажем стал героем школьного конфликта, вердикт руководства был однозначен - уволить. Сейчас учитель пошел в суд. Но кто прав в этой истории?
Новости 24
Жительница Рыбинска украла у пьяного мужчины телефон и вейп
В Ярославле закрылся спорткомплекс "Атлант"
Ярославцы будут получать 5 тысяч рублей на каждого ребенка ежемесячно
За 10 килограммов наркотиков и арсенал оружия ярославец сел на 17 лет
В Ярославской области на маршруты выходят новые автобусы
В Ярославле на помощь одиноким пенсионерам приходят волонтеры
Ярославский бизнесмен хотел уйти от налогов и скрыл доход в 1,7 миллиона рублей
В Ярославле за уклонение от службы в армии осудят 20-летнего парня
В Ярославской области ударят морозы и выпадет снег
Сотрудники Ярославского УФСИН за два дня нашли 15 преступников
В ярославских трамваях и троллейбусах можно расплачиваться картой
МФЦ Ярославской области будут работать только по предварительной записи
В Ярославле меняется расписание у троллейбуса №1
Жители Рыбинска решили защитить памятник Льву Ошанину от коронавируса
Руководитель ярославского СКР встретился с региональным уполномоченным по правам человека
В Ярославле стартует дистанционный конкурс, посвящённый дню космонавтики
Все больше людей начинают использовать удаленные каналы Сбербанка
В Ярославле изменится схема движения нескольких автобусов
В Ярославской области стали чаще болеть гриппом, гепатитом и сифилисом
Житель Ярославля попался при попытке распространения 183 граммов наркотика
Ярославцев в 2020 году стало меньше на 6 тысяч человек
В Ярославле 50 счастливчиков получат бесплатные билеты на экскурсию с аудио-гидом
В колледже Ярославской области во время занятий обвалился потолок