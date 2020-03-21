Дмитрий Миронов: «На период дистанционного обучения школьники получат продуктовые наборы»

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, во всех школах региона весенние каникулы пройдут с 23 по 29 марта. С 30 марта до 12 апреля обучение для ребят будет организовано дистанционно. Также будут обучаться и студенты колледжей и лицеев.

Так как в Ярославской области льготные категории школьников и студентов обеспечиваются бесплатным питанием, то правительством региона принято решение и в период профилактики заболевания короновирусом, имеющуюся льготу сохранить.

- Решили, что и на дистанционном обучении никто не снимает с нас обязанности обеспечить льготные категории школьников и студентов бесплатным питанием, - написал Дмитрий Миронов на своей странице в фейсбуке. - На этот период наши дети получат продуктовые наборы. В состав «сухих обедов» войдут крупы, макароны и кондитерские изделия, мясные и рыбные консервы, масло, соки, чай – все, что рекомендует в таком случае Роспотребнадзор. Формировать и передавать наборы в семьи каждая школа или колледж будут самостоятельно.

Сейчас бесплатное питание в школах региона получают более 39 тысяч детей. - Продолжаем вырабатывать и другие решения в связи с ситуацией по коронавирусу, - добавил губернатор. - Вводим ограничения, чтобы минимизировать контакты, рекомендуем применять удаленные формы работы и обучения. В режиме видеосвязи принял участие в заседании рабочей группы Госсовета по нераспространению инфекции. Необходимые дополнительные меры синхронизируются на территории всей страны.