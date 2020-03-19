Жительница Иванова сядет на 2,5 года за то, что угробила свою дочь

Приговор вынесен 35-летней жительнице Иваново. Она признана виновной в неисполнении родительских обязанностей, причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и причинении смерти по неосторожности.

Девочка была серьезно больна и должна была лечиться. Однако мать, прекрасно зная о заболевании дочери и необходимости лечения, регулярно пропускала прием ребенком лекарств, не возила ее к врачам. Из-за этого болезнь только прогрессировала. Кроме того, осенью 2018 году во время занятий мать по гимнастике, мать ударила дочь по ноге.

- Это привело к перелому обеих костей правой голени малышки. При этом обвиняемая каких-либо мер для оказания квалифицированной медицинской помощи девочке не предприняла, самостоятельно тоже ее не лечила, - сообщает пресс-служба СКР по Ивановской области.

И как результат: 13 декабря 2018 году девочка умерла.

По приговору суда нерадивая мать отправится в места не столь отдаленные на 2,5 года. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.