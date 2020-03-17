2020-03-17T15:18:20+03:00
Кострома

В Костроме и Галиче появятся бесплатные IT-школы для подростков

Подать заявки на обучение нужно до 20 апреля
Екатерина РЯБЦЕВА
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На занятиях ребята изучат актуальный язык программирования Python/ФОТО: "Лифт в будущее. Школа"На занятиях ребята изучат актуальный язык программирования Python/ФОТО: "Лифт в будущее. Школа"
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В Костроме и Галиче появятся две бесплатные IT-школы для подростков. На занятиях ребята изучат актуальный язык программирования Python и получат базовые навыки в сфере микроэлектроники.

«Лифт в будущее. Школа» откроется в Костроме на базе Кадетской школы-интерната на Кинешемском шоссе, 71 (аудитория 300) и в Галиче в лицее №3 на Школьной улице, 7 (аудитория 61).

Если вы хотите присоединиться к программе, заполните анкету на сайте. Также нужно приложить данные об общей успеваемости в школе и написать письмо «Почему я хочу учиться в школе цифровых навыков?»

Бесплатный курс рассчитан на 300 учеников в каждом городе. Занятия будут проходить в группах до 12 человек под руководством опытных наставников. Продолжительность курса – три года.

Ученики получат не только теоретическую базу, но и научатся использовать полученные знания в решении реальных задач, а также потренируются работать в командах и управлять проектами — осваивать soft-skills.

Если вы успешно завершите обучение в школе цифровых навыков – сможете поступить на на бесплатную двухлетнюю программу дополнительного образования «Лифт в будущее. Академия», а потом освоить перспективную IT-профессию в крупных ВУЗах России.

Подавайте заявки до 20 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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