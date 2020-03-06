“Он мне давно нравился”: жительница Иванова рассказала, почему хочет замуж за Путина

6 марта президент России приехал с рабочим визитом в Иваново. Владимир Путин посетил детскую поликлинику и парашютный завод «Полет», а заодно и пообщался с местными жителями. Окруженный толпой людей президент вдруг услышал неожиданное предложение.

– А возьмите меня замуж, – прокричала из толпы девушка Юлия.

Владимир Путин улыбнулся, а позже сказал, что Иваново не зря считают городом невест. Также президент отметил, что теперь его поклонница станет знаменита на всю страну.

Кстати, девушка тоже не растерялась и передала свое фото с номером телефона через личных помощников главы государства.

– Он давно мне нравился, следила за ним в интернете и по телевидению. Когда узнала, что он к нам приедет, сразу возникла мысль, что нужно пообщаться. А о чем общаться, если не о главном? – рассказывает «КП» Юлия. – С чем черт не шутит? Может позвонит! Я надеюсь на чудо, ведь чудеса случаются…

Юлии 30 лет. Она актриса детского театра и ведущая детского шоу. Жительница Иванова никогда не была замужем, но очень хочет простого женского счастья. Теперь она стала настоящей знаменитостью. Весь день девушке звонят друзья и знакомые. Они поддерживают ее порыв и завидуют недюжинной смелости.

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