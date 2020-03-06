«Золотое кольцо России»: перезагрузка

«Хлеб да Сольба» - необычное приветствие-пожелание, что и говорить

На самом деле это название действительно не самого обычного майского туристического фестиваля, который проходит в лесу под Переславлем, на территории возрожденного Николо-Сольбинского монастыря. Правда, знакомство с Сольбой, женским монастырем, «Доброй школой на Сольбе» для девочек и праздником «Хлеб да Сольба» началось для нашей семьи не летом, а в разгар зимы, на Святки.

Как мы узнали о Сольбе

Каждый год в ярославском КЗЦ «Миллениум» после Рождества устраивается грандиозная епархиальная елка. Накануне представления там проходят различные конкурсы, игры для ребят помладше, а для подростков и их родителей - интереснейшие ремесленные мастер-классы, которые дают ярославские мастера: резчики по дереву, ткачи, изготовители бижутерии из бисера, дерева, кожи, художники, вышивальщики…

Но главное в ежегодной епархиальной елке - это всегда музыкальный спектакль, точнее, настоящий, полноценный мюзикл, поставленный силами педагогов и учениц «Доброй школы на Сольбе». В этом учебном заведении при монастыре, работающем по принципу полного пансиона, учатся только девочки, и в театральной студии там ежегодно ставятся музыкальные спектакли на основе известных и любимых сказок.

Честно говоря, накануне первого увиденного нами спектакля по сказке Андерсена «Гадкий утенок» мы ничего особенного не ожидали.

- Ну, детская самодеятельность, подумаешь, ну да, возможно, это будет мило, - ворчал наш папа.

- Ты же сам говорил, что дети хотя бы не врут на сцене, - парировал сын-подросток.

Но спектакль «Отважный лебеденок» не просто превзошел все наши ожидания, он восхитил, очаровал! Искренней, трогательной игрой девочек, великолепными костюмами, сценографией, музыкальными номерами - прекрасно и целостно там все.

Как написано на сайте Николо-Сольбинского монастыря, музыкальные спектакли воспитанниц «Доброй школы на Сольбе» многим уже знакомы. В первую очередь, конечно, гостям и паломникам обители. В рождественские и пасхальные дни дети всегда показывают свои спектакли в монастыре, в окрестных деревнях: Нагорье, Кубринске, а также в Переславле-Залесском, Ярославле и Москве, на елках и детских праздниках. А с 2018 года у девочек впервые проходят настоящие гастроли в московских театрах.

В театральной студии «Доброй школы на Сольбе» с детьми работает целая группа специалистов. Под руководством профессиональных режиссеров, хореографов, вокалистов они осваивают сценическое искусство, хореографию, танцы, сами исполняют все песни. Девочки принимают участие в разработке сценариев, создании декораций и костюмов. Спектакли получаются яркими и запоминающимися, при этом они всегда высоконравственные, несут в себе глубокий смысл и проникнуты православным духом и верой в Бога.

В 2020 году епархиальная елка в КЗЦ «Миллениум» порадовала всех новой постановкой сольбинских воспитанниц - мюзиклом «О чем молчит девочка» по сказке Андерсена «Дикие лебеди». Помимо праздников в монастыре -Рождество Христово, детский праздник, Крещение Господне - девочки представили свой спектакль также на елке Переславской епархии в Переславле-Залесском и в Угличе. Зрителям сольбинских спектаклей очень нравится также возможность после представления сфотографироваться с героями мюзикла.

- Давай поедем туда на праздник в мае, - сказали дети в январе 2019 года сразу после спектакля.

И мы поехали. И не пожалели об этом!

Сольба - место встречи людей, пропагандирующих русскую культуру и православие. ФОТО: solbafest.ru

Праздник русского гостеприимства

В этом году 16 мая, в субботу, пройдет уже пятый фестиваль «Хлеб да Сольба» - праздник, где гости встречаются, общаются, знакомятся на основе общих интересов. Это место встречи людей, любящих, изучающих, поддерживающих и пропагандирующих русскую культуру и православие, традиции гостеприимства и быта народов России.

Для нашей семьи прошлогодний фестиваль «Хлеб да Сольба» стал не только поводом отдохнуть и повеселиться, но и возможностью познакомиться с возрожденным русским монастырем. Там сейчас идет полноценная монашеская жизнь, и туда приезжают люди, может быть, совсем далекие от веры, но благодаря таким поездкам неуклонно приближающиеся к ней.

В минувшем году центральной темой фестиваля стали два события: 20-летие возрождения Николо-Сольбинского женского монастыря и 300-летие русского гостеприимства. Гостей действительно было очень много, они прибывали в обитель с самого утра: из Москвы и Ярославля, Переславля-Залесского и Сергиева Посада, Ростова и Углича, Рыбинска и Гжели и других городов и селений - в общем и целом более 6000 человек.

Мероприятие открыли правящий архиерей Переславской епархии епископ Переславский и Угличский Феоктист, настоятельница Николо-Сольбинского женского монастыря игуменья Еротиида (Гажу) и организатор и ведущий фестиваля Александр Ковалев. Затем детский хор «Сольба» совместно с певицей Иванной исполнили торжественный гимн фестиваля, в котором есть слова: «Хлеб да Сольба» - чудо единства», и праздник заиграл всеми красками!

Мы, конечно, первым делом отправились по своим интересам - к художникам и ремесленникам. Традиционный пленер художников расположился в тихом уголке монастырской территории, рядом с деревянным храмом преподобного Сергия Радонежского. Полюбовавшись настоящими мастерами кисти и мастихина и повздыхав о собственном несовершенстве, мы отправились к ремесленникам. Они развернули ярмарку своих изделий и проводили мастер-классы возле пруда, и мы сразу «зависли» у гончарного круга и ткацкого станка. Мужчины и юноши нашего семейства заинтересовались было кузнечными премудростями, но быстро отошли, сказав, что сложно и тяжело.

- Там пряники расписывают! - воскликнула дочка.

И мы пошли к пряникам. Кроме пряников здесь учат и хлеб печь, и другие блюда русской кухни готовить, а самое главное - уху на костре варить. Но это уже на второй площадке фестиваля, во второй половине дня на берегу речки Сольбы. Что там было за веселье! Гостей встретили выступления ярких фольклорных коллективов и исполнителей, целый фестиваль в фестивале - слет народных баянистов и гармонистов из разных уголков России «Майские переливы» под художественным руководством заслуженного артиста России Валерия Семина.

И розы в том мае тоже сажали - это добрая традиция фестиваля «Хлеб да Сольба». Аллею роз посадили игуменья Еротиида с воспитанницами монастырского приюта, учащимися Первого московского кадетского корпуса и детьми из группы «Непоседы».

А завершился праздник «Хлеб да Сольба» общим хороводом и фейерверком.

Не стоит забывать, что фестиваль «Хлеб да Сольба» пищу для ума тоже дает всем желающим: ежегодно специально к празднику готовится образовательная секция, проводятся интересные лекции, беседы и конференции с участием представителей духовенства, культурологов, искусствоведов и религиоведов. Так что если к маю вы надумаете стать гостем этого замечательного праздника, то занятие по душе, уму и сердцу там точно найдете - вместе с детьми и друзьями, чадами и домочадцами!