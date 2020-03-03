Опасный рейс: из Ярославля в Кострому приехал сломанный автобус с детьми

Костромская полиция остановила неисправный автобус, в котором находились дети. Они приехали на экскурсию в областной центр из Ярославской области. Дежурный экипаж ДПС в ходе проверки транспорта выяснил, что одно из колес недостаточно закреплено, а покрышки на осях имеют различный рисунок протектора.

– Кроме того, у автоинспекторов возникли вопросы к исправности тахографа и достоверности предрейсового осмотра водителя, – отметили в пресс-службе полиции.

Также у автобуса не было опознавательных знаков, которые сообщают другим участникам движения, что в салоне находятся дети.

Машину сняли с рейса, а водитель получил административные протоколы. Фирму-перевозчика также ожидают проверки.