2020-03-03T16:07:48+03:00
Общество

Медведей Ярославля разбудят фестивалем

Весну в Ярославле встретят 29 марта традиционным семейным фестивалем «День медведя»
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В центре событий окажется памятник медведю «Символ России – легенда Ярославля»В центре событий окажется памятник медведю «Символ России – легенда Ярославля»
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Как и прежде, в центре событий окажется памятник медведю «Символ России – легенда Ярославля», больше известный в народе как «рычащий мишка». Чтобы разбудить бронзовый символ города и отметить наступление весны, на одной площадке организаторы фестиваля соберут всех самых популярных медведей Ярославля. Для поднятия спортивного духа на праздник прибудут мишка Яша – символ футбольного клуба «Шинник» и самый преданный костюмированный фанат ярославского «Локомотива».

В этом году «День медведя» станет самым масштабным за всю историю проведения этого праздника

В этом году «День медведя» станет самым масштабным за всю историю проведения этого праздника

Вместе с жителями и гостями города, для которых организаторы приготовили фирменные маски, десятки медведей отправятся на карнавальное шествие по историческому центру «столицы Золотого кольца». Также в программе фестиваля: ярмарка-дегустация меда, кукольное представление для детей, концертная программа, мастер-классы, аквагрим, розыгрыши подарков и призов от организаторов и партнеров фестиваля, поднятие флага фестиваля, вечерняя программа для взрослых и многое другое.

- В этом году «День медведя» станет самым масштабным за всю историю проведения этого праздника. Впервые пройдет парад медведей, где жители и гости города воочию увидят, сколько же на самом деле в Ярославле медведей. Сейчас идет работа по разработке флага фестиваля, который будет торжественно поднят над бронзовой статуей медведя на Первомайской улице. Впервые фестиваль пройдет на нескольких площадках туристического комплекса «Алеша Попович двор». У фестиваля уже есть свой слоган, который звучит как «За весной!», поэтому приглашаем всех встретить весну вместе с нами, - комментирует проект президент некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое кольцо» Марина Филимонова.

В программе фестиваля: ярмарка-дегустация меда, кукольное представление для детей и многое другое

В программе фестиваля: ярмарка-дегустация меда, кукольное представление для детей и многое другое

А в преддверии фестиваля организаторы запустят флешмоб в сети Интернет, участие в котором примут именитые блогеры и общественные деятели, каждый из которых в образе медведя пригласит посетить «День медведя» в Ярославле. Найти такие видеобращения можно будет по хештегу #деньмедведя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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