2020-03-03T09:39:31+03:00
Кострома

В Костроме директор цирка принял взятку и отправился под домашний арест

Скоро следствие предъявит ему обвинение
Екатерина РЯБЦЕВА
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Взятку руководитель получил через посредникаВзятку руководитель получил через посредникаФото: СУ СКР по Костромской области
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17 января 2020 года директор костромского цирка на своем рабочем месте получил от руководителя рекламного агентства 30 тысяч рублей. Мужчина принес взятку за продолжение сотрудничества и оплату рекламы по заключенному договору. Кстати, условия договора были выполнены не в полном объеме. Деньги циркач принял на своем рабочем месте с помощью посредника.

– Уголовное дело возбуждено следователем следственного управления СК России по Костромской области, – сообщили в ведомстве.

Суд избрал директору цирка меру пресечения в виде домашнего ареста. В ближайшее время следствие предъявит ему обвинение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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