В Костроме директор цирка принял взятку и отправился под домашний арест

17 января 2020 года директор костромского цирка на своем рабочем месте получил от руководителя рекламного агентства 30 тысяч рублей. Мужчина принес взятку за продолжение сотрудничества и оплату рекламы по заключенному договору. Кстати, условия договора были выполнены не в полном объеме. Деньги циркач принял на своем рабочем месте с помощью посредника.

– Уголовное дело возбуждено следователем следственного управления СК России по Костромской области, – сообщили в ведомстве.

Суд избрал директору цирка меру пресечения в виде домашнего ареста. В ближайшее время следствие предъявит ему обвинение.