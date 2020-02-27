Костромской браконьер нашел ружье в заброшенной деревне и убил лося

В дежурную часть полиции Антроповского района обратился местный охотовед. Мужчина рассказал, что при обходе территории нашел свежие останки лося. Оперативники выехали на место и обратили внимание на кусок резины и следы от машины. Чтобы найти свидетелей, правоохранители обошли делянки и нашли машину без брызговика. Они сравнили рисунок протектора, который оказался очень похож на тот, что они видели в лесу.

– Сотрудники пункта полиции навестили владельца УАЗа на дому и изъяли у него незарегистрированное охотничье ружье марки «ИЖ», а также мясо животного, – пояснили в пресс-службе ведомства.

32-летний мужчина рассказал, что заметил лосей, когда занимался лесозаготовками. Ранее он нашел ружье в одной из заброшенных деревень.

Идет проверка.