2020-02-27T16:25:03+03:00
Иваново

Трех ивановцев расстреляли у местного бара

Мужчины получили ранения из травматического оружия
Полина Вачнадзе
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В больницы обратились три человекаВ больницы обратились три человекаФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Иванове сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах, при которых трое местных жителей получили ранения.

Сообщения о стрельбе поступило полицейским около половины третьего ночи 23 февраля. Стреляли предположительно из "травмата" у бара на улице 10 Августа. Приехавшие сотрудники правоохранительных органов изъяли на месте гильзы от травматического пистолета, участников потасовки поблизости не было.

Пострадавших нашли чуть позже - в полицию поступили сообщения из разных больниц города о том, что за помощью обратились люди с ранениями разных частей тела.

- У 28-летнего мужчины врачи диагностировали ранение левого бедра, у 31-летнего ивановца – ранение ягодичной области справа, у 31-летнего потерпевшего - слепое травматическое ранение шеи и левого бедра, он госпитализирован, - сообщает пресс-служба УМВД России по Ивановской области.

Уже опрошены потерпевшие, персонал и клиенты увеселительного заведения, изучены записи с камер видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

ИСТОЧНИК KP.RU

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