2020-02-27T15:10:58+03:00
Общество

Банк России: в Ярославской области за год подделали 377 банкнот

И что делать, если у вас на руках оказались фальшивые, грязные, порванные или выгоревшие деньги
Екатерина РЯБЦЕВА
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Чаще всего мошенники делают копии номиналом 5 тысяч рублей – 297 штук за 2019 годЧаще всего мошенники делают копии номиналом 5 тысяч рублей – 297 штук за 2019 годФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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За 2019 год на территории региона было выявлено 377 поддельных банковских купюр. Чаще всего мошенники делали копии банкнот номиналом 5 тысяч рублей – 297 штук. Тысячерублевые купюры подделали 60 раз, а двухтысячные – 15 раз. Поддельных купюр номиналом 500 рублей нашли всего 4 штуки. Кстати, фальшивомонетчики подделывают не только бумажные деньги – в Ярославской области обнаружили ненастоящую металлическую монету номиналом 5 рублей.

– Среди банкнот иностранных государств в прошлом году выявлено 14 подделок (11 банкнот - Доллары США, 3 банкноты - Евро), в 2018 – 24 (23 – Доллары США, 1 - Евро), – поделились в пресс-службе Ярославского отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Из валютных денег чаще всего подделываются стодолларовые купюры.

Если вам попала подозрительная купюра, обратитесь в банк, чтобы уточнить, является ли она подлинной. Если деньги фальшивые, то сотрудники банка передадут их в полицию, а если настоящие – обязательно вернут.

Можно ли расплачиваться мятыми и порванными деньгами?

Бывает, что в магазинах или других местах вы получаете грязные, изношенные, порванные и потертые деньги. У купюр могут быть отверстия, надписи, пятна, проколы, оттиски штампов, могут отсутствовать уголки края. Такие банкноты все-равно являются платежеспособными.

Если купюра утратила значительный фрагмент, но у нее сохранилось не менее 55%, то ее можно обменять в банке. Это касается склеенных и выгоревших от времени денег, если на них отчетливо просматривается изображение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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