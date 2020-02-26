2020-02-27T07:59:53+03:00
Кострома

Нашли в Орле: чем занималась пропавшая в декабре Костромская школьница, которая сбежала из дома со взрослым мужчиной

Девушка спустилась по водосточной трубе квартиры, чтобы объехать с возлюбленным семь регионов России
Екатерина РЯБЦЕВА
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Иногда девушка звонила домой и говорила, что с ней все хорошо, а вернется она только за документами в свои 18 летИногда девушка звонила домой и говорила, что с ней все хорошо, а вернется она только за документами в свои 18 летФото: УМВД по Костромской области
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Костромская школьница пропала в 18 декабря прошлого года. Заявление о пропаже

принесла мать 16-летней девушки. Женщина рассказала, что оставила ее дома, пока младший сын занимался в секции. Кстати, школьница уже состояла на учете и не раз уходила из дома.

На этот раз юная костромичка сбежала из квартиры по водосточной трубе, а потом уехала в Москву со знакомым мужчиной. Парочка путешествовала по России, снимая квартиры и проводя время в свое удовольствие. Они объехали семь регионов страны.

Иногда девушка звонила домой и говорила, что с ней все хорошо, а вернется она только за документами, и только когда ей исполнится 18 лет.

Костромичку все это время искали сотрудники уголовного розыска и добровольцы поисково-спасательных служб.

– 21 февраля 2020 года девушку обнаружили полицейские в городе Орле и привезли ее в город Кострому, – рассказали в пресс-службе СУ СК России по Костромской области.

Школьница рассказала следователям, что ее никто ни к чему не принуждал, и она проводила время с мужчиной на добровольных началах. На такой отчаянный поступок, по словам пропавшей, ее толкнула любовь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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