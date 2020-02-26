"Уходя - уходи". Бывший председатель Яроблдумы написал открытое письмо общественности, Анатолию Лисицыну и региональным властям

Скандал вокруг ложи экс-главы региона в Ярославле разгорелся неделю назад. Причем информацию об этом, мягко говоря, неприятном инциденте опубликовал сам Анатолий Лисицын на своей странице в социальной сети. Политику было предложено другое место, однако, он отказался. Несмотря на призыв автора поста не лайкать и не комментировать сообщение, подписчики просьбу не выполнили. И понеслось...

Спустя неделю страсти улеглись. Но этой истории все же была нужна какая-то итоговая черта. Возможно, ею станет открытое письмо бывшего председателя Ярославской бластной думы Виктора Рогоцкого. КП-Ярославль публикует его полностью.

- Когда экс-главу региона Анатолия Лисицына не пустили в ложу «Арены-2000» на его персональное кресло, регион всколыхнуло: «лучшего губернатора всех времен» да так обидеть! Так вот и я не могу не высказаться. Есть хорошая поговорка: уходя – уходи. Как опытный политик, Лисицын не мог не понимать, что в отношениях с новой властью наступил момент истины. И если его советы и предложения не воспринимаются, значит, настало время, когда надо самому перейти на трибуну – к людям. Такие поступки знаковые, они говорят о силе характера. Сила – в правде. С трибуны народ, если почувствует, что заслуживаешь, сам поднимет. Но сам не пошел...

О нынешней власти судить не буду. Знаю только, что к работающему правительству всегда много претензий. Нет вопросов только к тем, кто ничего не делает. Но уверен, что с людьми, которые многое знают о регионе, о его развитии, можно и нужно встречаться, общаться, советоваться. Особенно с такими, как Лисицын, у которого огромный опыт работы на губернаторском посту.

Ну и вас, господа писатели, ринувшиеся на защиту «персонального» места, хочу спросить. Почему вы раньше молчали, когда Анатолий Иванович действительно нуждался в вашей поддержке?!

На Руси говорят, что жизнь рассудит. Только она короткая, а люди хотят жить лучше сегодня. И для этого необходимо работать над развитием региона – всем нам, вместе. Работать, а не пикироваться по поводу кресла.