В Ивановской области осужден лже-Ларин

ЧП в отдел полиции по Советскому району Иваново произошло 5 октября 2017 года, в день сотрудников уголовного розыска. Начиналось все обыденно: в отдел доставили ивановца, совершившего административно правонарушение. По данным следствия, находясь в холле первого этажа ОМВД, он начал препираться с оперуполномоченным уголовного розыска. Тот был одет в гражданскую форму, а когда его попросили представиться, назвался именем героя детективного сериала «Улицы разбитых фонарей» - Андреем Лариным.

Лже-Ларину не понравилось то, что в его адрес и адрес коллег говорил задержанный. Полицейский и его напарник проводили разговорчивого мужчину в комнату для опросов и там избили, сообщает прокуратура Ивановской области. Потом на потерпевшего составили протокол и отпустили домой.

Однако тот решил не спускать это все на тормозах. Ивановец обратился в областное управление следственного комитета и прошел судебно-медицинское освидетельствование, в ходе которого были зафиксированы телесные повреждения.

- Подсудимый признан виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении потерпевшего и приговорен к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - поясняется пресс-служба региональной прокуратуры.