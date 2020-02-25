2020-02-25T17:10:36+03:00
Иваново

В Ивановской области осужден лже-Ларин

Экс-полицейский представился потерпевшему героем детективного сериала, а потом избил его
Полина Вачнадзе
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Бывший полицейский приговорен к шести годам лишения свободыБывший полицейский приговорен к шести годам лишения свободыФото: Олег ЗОЛОТО
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ЧП в отдел полиции по Советскому району Иваново произошло 5 октября 2017 года, в день сотрудников уголовного розыска. Начиналось все обыденно: в отдел доставили ивановца, совершившего административно правонарушение. По данным следствия, находясь в холле первого этажа ОМВД, он начал препираться с оперуполномоченным уголовного розыска. Тот был одет в гражданскую форму, а когда его попросили представиться, назвался именем героя детективного сериала «Улицы разбитых фонарей» - Андреем Лариным.

Лже-Ларину не понравилось то, что в его адрес и адрес коллег говорил задержанный. Полицейский и его напарник проводили разговорчивого мужчину в комнату для опросов и там избили, сообщает прокуратура Ивановской области. Потом на потерпевшего составили протокол и отпустили домой.

Однако тот решил не спускать это все на тормозах. Ивановец обратился в областное управление следственного комитета и прошел судебно-медицинское освидетельствование, в ходе которого были зафиксированы телесные повреждения.

- Подсудимый признан виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении потерпевшего и приговорен к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - поясняется пресс-служба региональной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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