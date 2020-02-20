Двух юных ивановцев будут судить за хранение крупной партии наркотиков

В Ивановской области завершено расследование уголовного дела, обвиняемыми по которому проходят двое местных жителей – молодые люди 17 и 19 лет. Им инкриминируется приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта.

По данным следствия, старший из этой преступной пары в ноябре прошлого года через Интернет договорился с человеком, его личность так и не была установлена, о покупке у него наркотиков весом 50,16 граммов. В заранее оговоренном месте молодые люди забрали запрещенное вещество из тайника-закладки и до того момента, как к ним нагрянула полиция, хранили дома.

- 19-летний обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе, за незаконные приобретение и хранение наркотического средства без цели сбыта. По данному уголовному делу утверждено обвинительное заключение, - сообщает СКР по Ивановской области.