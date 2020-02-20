2020-02-20T16:50:44+03:00
Кострома

Костромские продавщицы торговали спиртовыми косметическими лосьонами из-под прилавка

На сотрудников магазина составили административные протоколы
Екатерина РЯБЦЕВА
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В магазин за фунфыриками приходили маргинальные лицаВ магазин за фунфыриками приходили маргинальные лицаФото: УМВД по Костромской области
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Костромская полиция приехала в круглосуточный магазин, где продавались спиртосодержащие косметические лосьоны. Так называемыми фунфыриками продавцы торговали из-под прилавка. А еще ценники на некоторые товары были оформлены с нарушениями.

Сотрудница магазина рассказала, что у нее давно сформировался круг доверенных лиц, которые приходили за опасными спиртными напитками. Цена одной бутылочки составляла 40 рублей.

– Судя по обнаруженной тетрадке с бухгалтерией, торговля лосьонами в магазинчике велась достаточно бойко и приносила владельцу до 8 тысяч рублей прибыли в сутки. В результате проверки все 163 флакона были изъяты из оборота, – пояснили в пресс-службе полиции Костромской области.

В отношении продавцов составили административные протоколы.

Если вы знаете такие точки, где незаконно торгуют алкоголем, сообщите в дежурную часть полиции. Только за 2019 год в регионе было изъято около 15 литров спиртосодержащей продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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