Песни Великой Победы прозвучали на хоккейном матче в «Арене-2000»

Это мероприятие - часть масштабной программы Года памяти и славы, объявленного в России в 2020 году президентом России Владимиром Путиным в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В рамках проекта на крупнейших стадионах страны прозвучат известные песни военных лет, а открывать матчи будут сами ветераны. 15 февраля перед матчем «Локомотив» - ЦСКА символическое вбрасывание сделал 98-летний участник Великой Отечественной войны Николай Иванович Бритвин.

- Мы очень благодарны Николаю Ивановичу, откликнувшемуся на призыв открыть сегодняшнюю игру, - сказал заместитель губернатора области Андрей Шабалин. - Пользуясь случаем, хочу пожелать ему крепкого здоровья и как можно дольше оставаться в строю. Напомню, в Ярославской области в рамках проектов Года памяти и славы будет реализовано несколько десятков патриотических мероприятий, в том числе подготовка видеороликов о героях, показ военных фильмов, высадка «Сада памяти» и многие другие.

Во время войны Николай Бритвин, родившийся в Угличском районе, командовал разведывательным дивизионом отдельного гвардейского Рогачевского танкового полка. Участвовал в Курской битве, в составе 3-й ударной армии форсировал Днепр, освобождал Белоруссию и Польшу, штурмовал Берлин. Награжден тремя орденами Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За освобождение Белоруссии». Несмотря на возраст, активно занимается патриотическим воспитанием молодежи, принимает участие в памятных мероприятиях.

Николай Иванович с энтузиазмом принял приглашение открыть хоккейный матч. В одном из перерывов на трибунах прозвучали любимые и памятные всем песни Великой Победы в исполнении известных ярославских вокалистов. ХК «Локомотив» пригласил болельщиков присоединиться к этой светлой акции.