2020-02-20T15:20:05+03:00
Общество

Песни Великой Победы прозвучали на хоккейном матче в «Арене-2000»

Всероссийский проект «Песни памяти на стадионах» стартовал в Ярославле
Анна ПЕТРОВА
Поделиться:
Матч открыл 98-летний участник Великой Отечественной войны Николай Иванович Бритвин.Матч открыл 98-летний участник Великой Отечественной войны Николай Иванович Бритвин.Фото: Правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

Это мероприятие - часть масштабной программы Года памяти и славы, объявленного в России в 2020 году президентом России Владимиром Путиным в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В рамках проекта на крупнейших стадионах страны прозвучат известные песни военных лет, а открывать матчи будут сами ветераны. 15 февраля перед матчем «Локомотив» - ЦСКА символическое вбрасывание сделал 98-летний участник Великой Отечественной войны Николай Иванович Бритвин.

- Мы очень благодарны Николаю Ивановичу, откликнувшемуся на призыв открыть сегодняшнюю игру, - сказал заместитель губернатора области Андрей Шабалин. - Пользуясь случаем, хочу пожелать ему крепкого здоровья и как можно дольше оставаться в строю. Напомню, в Ярославской области в рамках проектов Года памяти и славы будет реализовано несколько десятков патриотических мероприятий, в том числе подготовка видеороликов о героях, показ военных фильмов, высадка «Сада памяти» и многие другие.

Во время войны Николай Бритвин, родившийся в Угличском районе, командовал разведывательным дивизионом отдельного гвардейского Рогачевского танкового полка. Участвовал в Курской битве, в составе 3-й ударной армии форсировал Днепр, освобождал Белоруссию и Польшу, штурмовал Берлин. Награжден тремя орденами Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За освобождение Белоруссии». Несмотря на возраст, активно занимается патриотическим воспитанием молодежи, принимает участие в памятных мероприятиях.

Николай Иванович с энтузиазмом принял приглашение открыть хоккейный матч. В одном из перерывов на трибунах прозвучали любимые и памятные всем песни Великой Победы в исполнении известных ярославских вокалистов. ХК «Локомотив» пригласил болельщиков присоединиться к этой светлой акции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
К чему снятся птицы: толкование снов про пернатых
Прекрасные, парящие в высоте, с роскошным оперением или же серые и невзрачные – пернатые могут появиться в вашем сновидении в разных обличиях. Стоит вспомнить все детали происходившего, чтобы понять, к чему снятся птицы именно в вашем случае
"Я ничего хорошего от нее не видел": отсидевшая пять лет за наркотики мать пытается через суд вернуть сына, который предпочел приемную семью
Рома, который живет в приемной семье, возвращаться отказывается наотрез и даже написал письмо президенту с просьбой не отдавать его родной маме. Но в суде его уговаривают передумать
Новости 24
В этом году в 26 домах Ярославской области заменят лифты
Жизни пилота вертолета, упавшего в Переславском районе, ничего не угрожает
В Ярославской области в тестовом режиме запускают проект «Яртранcпорт On-Line»
Мэр Ярославля пообещал помочь жителям центра города
Затор, из-за которого затопило Ярославль, взрывать опасно до сих пор
В Ярославле водитель проехал по тротуару, выбежал из машины и начал бить пешеходов по голове
Ярославская почта ищет родственников подводников
Ярославские пловцы привезли с соревнований медали высшей пробы
Площадь Жукова в Рыбинске станет красивой
В Ярославле на улице Пирогова асфальт провалился из-за резкого потепления
Ярославские журналисты лепили хинкали по другим правилам
В Рыбинске 22 февраля откроется фестиваль «Под знаком рыбы»
Ярославские приставы уничтожили 74 бутылки водки, отобранные у сельского предпринимателя
Загадочное поведение водителя: в Ярославле на Нефтяников фура двигалась по странной траектории
В Ярославле магазину собираются запретить продажу сигарет
Как в праздничные дни будет работать каток на Советской площади в Ярославле
Ярославские энергетики рассказали дошколятам об электробезопасности
Синоптики расстроили ярославцев прогнозом погоды на длинные выходные
Ярославские приставы арестовали земли за долг в 66 миллионов рублей
В Ярославле судят экс-депутата, который обвиняется в хищении 11 миллионов рублей
Из-за провала асфальта на Липовой горе в Ярославле изменилось движение автобусов
В Рыбинске пьяный вор стащил чужой велосипед и поехал на нем домой
В феврале изменится расписание автобуса из Ярославля до Мышкина