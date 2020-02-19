В Костромской области 28-летний мужчина жестоко убил собутыльника ножом

28-летнему жителю Павинского района вынесли приговор суда. 6 октября 2019 года он находился в деревне Шумково, где выпивал вместе с 46-летним приятелем. В какой-то момент между мужчинами возникло непонимание, и обвиняемый ударил собутыльника ножом около четырех раз. От полученных травм тот скончался на месте.

– Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Костромской области.