2020-02-19T16:40:27+03:00
Кострома

В Костромской области 28-летний мужчина жестоко убил собутыльника ножом

Судья озвучил приговор
Екатерина РЯБЦЕВА
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Мужчины выпивали, а потом развязался конфликтМужчины выпивали, а потом развязался конфликтФото: СУ СКР по Костромской области
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28-летнему жителю Павинского района вынесли приговор суда. 6 октября 2019 года он находился в деревне Шумково, где выпивал вместе с 46-летним приятелем. В какой-то момент между мужчинами возникло непонимание, и обвиняемый ударил собутыльника ножом около четырех раз. От полученных травм тот скончался на месте.

– Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Костромской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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