2020-02-19T15:39:56+03:00
Иваново

Ивановец из-за глубокой обиды чуть не убил своего знакомого

Он не смог простить, что его ударили по голове, и пришел мстить
Полина Вачнадзе
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житель Иванова осужден на срок 5 лет и 2 месяцажитель Иванова осужден на срок 5 лет и 2 месяцаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Иванове суд вынес приговор 30-летнему местному жителю. На скамью подсудимых его привела, как это часто бывает, обыкновенная пьянка.

Компания из шести мужчин выпивала в квартире на улице Генерала Горбатова в Иванове. Между двумя собутыльниками началась ссора, которая переросла в драку, во время которой один мужчина несколько раз ударил по голове другого. После чего спокойно лег спать.

А избитый затаил обиду. Сначала он ушел к себе домой, проспался, но, судя по всему, не до конца. Задетая гордость покоя не давала. Он вернулся на место конфликта – собутыльник спал на диване. Тогда мужчина взял нож и три раза ударил обидчика в грудь и руку.

- С учетом позиции государственного обвинения, житель Иванова осужден на срок 5 лет и 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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