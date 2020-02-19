2020-02-19T15:03:51+03:00
Общество

В Банке России рассказали о снижении инфляции и районах области, где ярославцам сложно получить кредит

А также о киберпреступлениях, фишинговых сайтах и «среднем чеке» интернет-краж
Екатерина РЯБЦЕВА
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Слева направо: заместитель управляющего Елена Бурмистрова, управляющий Отделением по Ярославской области ГУ Банка России по ЦФО Владимир Алексеев, заместитель управляющего Евгений ЕфремовСлева направо: заместитель управляющего Елена Бурмистрова, управляющий Отделением по Ярославской области ГУ Банка России по ЦФО Владимир Алексеев, заместитель управляющего Евгений ЕфремовФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В Банке России состоялся пресс-завтрак по итогам прошедшего года. Управляющий Отделением по Ярославской области ГУ Банка России по ЦФО Владимир Алексеев рассказал о замедлении инфляции в регионе. На январь 2020 года она снизилась до 3,1%, после 3,8% за текущий период в 2019 году. Владимир Алексеев отметил, что потребительский набор жителей Ярославской области состоит из трех компонентов: 37% – продукты, 32% – непродовольственные товары и 31% – услуги. По данным Росстата усредненная потребительская корзина включает в себя более 500 позиций.

Кстати, по мнению спикеров, психологически жители Ярославля и области не склонны замечать снижение цен, но если некоторые горожане и следят за экономической ситуацией, то мониторят только те товары, которыми чаще всего пользуются.

Также на пресс-завтраке обсудили доступность финансовых услуг для населения. Если вы решите взять кредит или займ в микрофинансовых организациях, то скорее всего вам придется делать это в крупных городах – Ярославле, Рыбинске или Переславле. Сложнее всего получить кредит или выполнить платежи и переводы в Большесельском, Борисоглебском и Брейтовском районах. Ровно как и получить наличные деньги. Проблемы с выдачей наличных возникнут и у жителей Первомайского и Любимского районов. Это связано с отдаленностью и отсутствием необходимых телекоммуникаций.

Еще спикеры подняли тему киберпреступности. За 2019 год Банк России заблокировал более 13 тысяч телефонных номеров мошенников и 10 тысяч 683 фишинговых ресурса. Фишинговые сайты – это поддельные обложки с адресами настоящих сайтов, на которых преступники вынуждают пользователей оставлять свои конфиденциальные данные или психологическими приемами выманивают доступ к бансковским счетам. Кстати, “средний чек” интернет-кражи составляет 10-15 тысяч рублей, а основная аудитория киберпреступников – люди от 28 до 55 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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