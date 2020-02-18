В Костроме в сгоревшем доме пожарные нашли два тела

18 февраля, в ночь с понедельника на вторник в Костроме на улице Комсомольской загорелся двухэтажный дом.

Прибывшие пожарные обнаружили в одной из квартир дома два тела – мужчины и женщины. Их личности устанавливаются. Началась доследственная проверка.

– В рамках проверки следователем назначены необходимые экспертизы для установления точной причины возгорания и причины смерти погибших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – пояснили в пресс-службе СУ СКР России по Ярославской области.