В Ивановской области женщина убила мужа ножом в сердце

34-летней жительнице Родниковского района Ивановской области вынесен приговор. Женщину признали виновной в убийстве собственного мужа.

Семейная ссора разгорелась в сентябре 2018 года. Мужчина выпил и хотел сесть за руль, жена была категорически против и спрятала ключи от автомобиля. Слово за слово, дело дошло до драки.

- В ходе драки обвиняемая нанесла мужу удар ножом в сердце. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи, - сообщает пресс-служба СКР по Ивановской области.

Подсудимой назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. Отбывать срок она будет в колонии общего режима.