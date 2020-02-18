Банк для заработка дополнительных доходов

В Ярославле открылось отделение Банка «Фридом Финанс» - одного из ведущих игроков в секторе частных инвестиций Банковские продукты, на которых можно заработать. В январе ярославцы получили отличную возможность больше узнать о преимуществах инвестиционного банкинга и о том, как работает фондовая биржа. В нашем городе появилось отделение Банка «Фридом Финанс» - одного из лидеров в секторе частных инвестиций.

В этом году кредитная организация отмечает юбилей – 30 лет на финансовом рынке страны. В 2015 году банк вошел в состав международного холдинга Freedom Finance (Freedom Holding Corp.), а до этого успешно работал под брендом «Охабанк» в структуре НК «Роснефть». Сейчас от Калининграда до Владивостока действуют более 20 офисов и, по мнению Председателя Правления «ФФИН Банка» Геннадия Салыча, у банка есть все ресурсы и четкое понимание, как дальше развивать сеть по России.

- Ярославль – стратегически важный город для нашего бизнеса, - говорит Геннадий Салыч. – Мы видим большой потенциал для реализации в регионе как банковских, так и услуг инвестиционной компании «Фридом Финанс». Надеемся, что ярославцы радушно примут нас, а мы порадуем их качественным сервисом и доходными финансовыми продуктами.

Банк «Фридом Финанс» работает в сфере инвестиционно-банковского сервиса и предлагает комплексные продукты для физических и юридических лиц. За счет такого нестандартного подхода к обслуживанию клиентов у них есть возможность, например, сэкономить средства при запуске интернет-магазина или получить процент по депозиту по высоким ставкам на рынке.

Так что же интересного, а, главное, доходного, предлагает банк?

Индексный продукт

Это решение Банка «Фридом Финанс» сочетает в себе надежность вклада с прибыльностью фондового рынка. Вкладчик (при 100% гарантии возвращения всех вложенных средств) может получить прибыль еще и от инвестиционного инструмента. Клиент привязывает индексный продукт к акциям одной из крупнейших компаний на выбор: «Сбербанк», «Газпром», Apple, Facebook, Microsoft и т.д. С ростом биржевого курса выбранной бумаги растет и доход клиента. Прибыль ничем не ограничена! Если вдруг акции начинают падать в цене, клиент ничего не теряет: вся вложенная сумма ему полностью возвращается. Первоначальная сумма вложений в объеме до 1 млн 400 рублей застрахована в АСВ.

Возьмем для примера сумму в 300 000 рублей. Акции «Газпрома» в феврале 2019 года стоили 158,9 рубля, а в феврале 2020 года —228,7 рубля (рост на 44%). Вложив всю сумму в акции «Газпрома» (коэффициент участия — 28,42%) год назад, можно было получить доходность 14,54% или 43 605 рубля. Таким образом, итоговая сумма составила бы 343 605 руб.

На сайте банка действует специальный калькулятор доходности, с помощью Которого можно выбрать самые привлекательные варианты формирования портфеля.

Мультивалютная карта

Эта карта Банка «Фридом Финанс» позволяет автоматически производить оплату с карточного счета, соответствующего валюте операции.

С этим продуктом больше не нужно носить с собой несколько карт или вручную открывать счет в нужной валюте. Карта очень удобна в поездках по всему миру: при покупке в долларах необходимая сумма автоматически спишется с долларового счета, достаточно приложить карту к POS-терминалу. Если на долларовом счете недостаточно средств, то для оплаты сначала будет задействован счет в рублях, а потом в евро.

Конвертация в валюту, в которой оценена стоимость вещи или услуги, произойдет по текущему курсу банка. Это позволяет значительно экономить на ежегодном обслуживании и конвертации, по сравнению с содержанием нескольких карт. Если валюта списания не подходит ни под один имеющийся валютный счет, деньги сначала будут списаны с долларового с переводом в требуемую валюту по курсу платежной системы.

Дополнительным преимуществом мультивалютной карты является ее моментальный выпуск в течение одного визита в отделение банка. С ней возможны льготное снятие наличных в банкоматах по всему миру, открытие дополнительных счетов (для членов семьи, помощников по хозяйству и т.д.), ежедневное начисление процентов на остаток с капитализацией процентов, бесплатная услуга SMS-информирования.

Программа «Cashback акциями»

Это эксклюзивный финансовый сервис банка «Фридом Финанс», не имеющий аналогов на российском рынке. Для того чтобы начать инвестировать, нужно просто оплачивать покупки картой банка. Кешбэк в виде акций крупнейших корпораций мира - McDonald’s, «Аэрофлот», WaltDisney и других «голубых фишек» - начисляется на счет бесплатно. Акции клиент выбирает самостоятельно. Можно не откладывать и сразу же получить прибыль, продав ценную бумагу, используя интернет-банк или мобильное приложение. А можно и подождать роста биржевой стоимости и заработать еще больше.

Размер выплат не ограничен: больше тратите - больше накапливаете - больше получаете!

Эквайринг

В прошлом году Банк «Фридом Финанс» запустил наиболее востребованные продукты для бизнеса: рассчетно-кассовое обслуживание и персонифицированный интернет-эквайринг для каждого клиента.

Ретейлеры, поставщики различных услуг и товаров могут подключиться к сервису за один день и сразу же принимать онлайн-оплату банковскими картами НСПК «Мир», Visa, Mastercard. Подключение услуги производится бесплатно. Для установки ПО не требуется специального оборудования — достаточно провести простую настройку с интернет-магазином клиента. Отметим, что платежный модуль интегрирован с платформой для интернет-магазинов InSales, что позволит предпринимателю экономить средства на создание собственного веб-ресурса. Среди дополнительных преимуществ: возможность моментального зачисления денежных средств, в отличие от других банков, а также предоставления услуг как с открытием расчетного счета, так и без. В личном кабинете клиентам доступна расширенная статистика и статус платежей. В дополнительные опции входят настройка дизайна страницы оплаты и облачная фискализация при отсутствии онлайн-кассы у предпринимателя.

Безопасность эквайринга банка соответствует стандарту PCI DSS. Для подтверждения платежей клиентов используется технология 3DSecure, которая позволяет идентифицировать подлинность держателя карты, осуществляющего операцию, и максимально снизить риск мошенничества по карте. Тарифы на эквайринг зависят от сферы деятельности компании и платёжной системы карты и начинаются от 0,9% комиссии за операцию. Со всеми условиями можно подробно ознакомиться на сайте банка.

Внимание! Для новых клиентов Банк «Фридом Финанс» приготовил специальное предложение! При открытии рассчетно-кассового обслуживания и подключении интернет-эквайринга пользователь получает ежедневный доход на остаток по счету 3% годовых с капитализацией!

Банк «Фридом Финанс» 30 лет успешно работает на рынке частных инвестиций, предлагая качественный сервис и высокодоходные инструменты. Многие пользователи уже сделали свой первый шаг в мир финансового благополучия. Команда банка усердно работает, чтобы 100% клиентов достигли успеха.

ООО «ФФИН Банк». 127006, Россия, г. Москва, ул. Каретный ряд, дом 5/10, строение 2 Лицензия Центрального банка Российской Федерации №1143. Дата выдачи: 27.12.2018 г.