Предложения ярославцев по обеспечению стабильности уровня воды в Волге направят в Минприроды РФ

Участие в мероприятии приняли члены ОНФ, общественной палаты, общественного совета при региональном департаменте охраны окружающей среды и природопользования, эксперты, представители органов власти, центра по гидрометеорологии, отдела водных ресурсов Верхне-Волжского БВУ по Ярославской области и межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Как пояснил заместитель председателя регионального правительства Роман Колесов, с 31 января, начала подъема «большой воды» в связи со сложными погодными условиями и залповым сбросом Рыбинской ГЭС, правительство региона совместно с МЧС в оперативном режиме принимало меры по стабилизации гидрологической обстановки. Соответствующие решения областной КЧС под контролем губернатора Дмитрия Миронова, направленные в Федеральное агентство водных ресурсов, позволили синхронизировать работу Рыбинского и Нижегородского гидроузлов и стабилизировать уровень воды в Волге, предотвратив подтопление жилого сектора

– В данный момент готовим предложения от Ярославской области по итогам анализа причин произошедшего в регионе повышения уровня Волги, которые будут направлены в КЧС Правительства РФ и Минприроды, – сказал Роман Колесов. – Это необходимо для синхронизации работы всех федеральных служб и ведомств, а также для оперативного взаимодействия с регионом, чтобы предотвратить повтор подобной ситуации. Тем более что впереди весенний паводок.

На сегодня уровень воды в Волге стабилен. Что касается ледового затора на Волге, влияющего на гидрологическую ситуацию, выводы специалистов Росгидромета, Минобороны и Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры, поступившие в областную КЧС, однозначны. Механическое воздействие на затор в условиях холодной воды нецелесообразно. Во-первых, рядом с данным участком реки находятся коммуникации. Во-вторых, сложно спрогнозировать траекторию движения разрушенного льда. По мнению специалистов, наиболее оптимальным вариантом является размывание затора в условиях положительных температур.

Параллельно решением рабочей группы областной комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ярославскому ЦГМС и отделу водных ресурсов Верхне-Волжского БВУ по Ярославской области поручено определить, как будет изменяться гидрологическая и ледовая обстановка в регионе. Прогнозы выстроят с учетом мнений специалистов Государственного гидрологического института Санкт-Петербурга.

Органам местного самоуправления рекомендовано создать профильные комиссии для взаимодействия с населением по вопросу ущерба, нанесенного водой садоводческим товариществам. Оперативные бригады на местах проводят работы по расчистке проезжей части ото льда. Все подразделения муниципальных образований продолжают работу в режиме повышенной готовности.

Для контроля за ходом работ по определению зон подтопления и затопления, а также за координацией взаимодействия создана межведомственная рабочая группа. Сейчас подрядчик ведет сбор и анализ исходных текущих и архивных картографических, топографических и гидрологических данных, согласует технические моменты для облета территорий с целью аэрофотосъемки. Организовано обустройство временных гидропостов на реках и водохранилищах, наблюдения на которых будут проведены в зимний период и во время весеннего половодья.