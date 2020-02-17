2020-02-17T17:30:43+03:00
Кострома

Увел со счета 192 тысячи рублей: как жительницу Костромской области обманул 21-летний парень из Самары

Мошенник хотел перевести женщине предоплату за квартиру и узнал данные банковской карты
Екатерина РЯБЦЕВА
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Мошенник запутал женщину и обманным путем узнал конфиденциальные данныеМошенник запутал женщину и обманным путем узнал конфиденциальные данныеФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В Костроме полиция задержала мошенника, который хотел обмануть жительницу Нерехты.

Девушка решила продать свою квартиру и переехать в областной город. Покупатель быстро нашелся и захотел внести солидную предоплату. Во время телефонного разговора мужчина запутал жертву, и она дала ему доступ к своей банковской карте. Со счета нерехчанки пропало 192 тысячи рублей. Девушка обратилась в полицию. Правоохранители быстро нашли преступника. Им оказался 21-летний житель Самары.

– В настоящее время аферист находится в изоляторе временного содержания, в отношении него возбуждено уголовное дело, – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Костромской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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