Увел со счета 192 тысячи рублей: как жительницу Костромской области обманул 21-летний парень из Самары

В Костроме полиция задержала мошенника, который хотел обмануть жительницу Нерехты.

Девушка решила продать свою квартиру и переехать в областной город. Покупатель быстро нашелся и захотел внести солидную предоплату. Во время телефонного разговора мужчина запутал жертву, и она дала ему доступ к своей банковской карте. Со счета нерехчанки пропало 192 тысячи рублей. Девушка обратилась в полицию. Правоохранители быстро нашли преступника. Им оказался 21-летний житель Самары.

– В настоящее время аферист находится в изоляторе временного содержания, в отношении него возбуждено уголовное дело, – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Костромской области.