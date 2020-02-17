2020-02-17T16:44:44+03:00
Иваново

В Иванове мужчина попытался облить гостью бензином и поджечь

Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством»
Полина Вачнадзе
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Мужчина избил гостью, а потом попытался облить бензином и поджечь.Мужчина избил гостью, а потом попытался облить бензином и поджечь.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Иванове полицейские разбираются в конфликте между мужчиной и женщиной, который чуть было не закончился жестоким убийством.

43-летняя местная жительница пришла в гости к своему 60-летнему знакомому. Пока не известно, что они не поделили, но в итоге женщина в панике стала звонить в полицию. Она попросила помощи, так как ей угрожают убийством. Мужчина избил гостью, а потом попытался облить бензином и поджечь.

- На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшую и выяснили. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством». Максимальная санкция по этой статье – лишение свободы на срок до двух лет. Ведется следствие, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ивановской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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