2020-02-14T20:26:08+03:00
Общество

Коньки, молоко и морковка: будни домашнего медведя

Хозяйка хищника рассказала о своем необычном питомце
Полина ЗАЙЦЕВА
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Оказалось, что косолапый живет в деревне Василево Ярославской области. ФОТО: Вия ЛисицынаОказалось, что косолапый живет в деревне Василево Ярославской области. ФОТО: Вия Лисицына
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После публикации видео, где медведь Василий бежит по замершему пруду и тянет за поводок человека, который непринужденно едет на коньках, социальные сети мгновенно взорвались. Пользователи со все страны шутили по поводу того, что именно так выглядит «стандартное утро русского человека».

Оказалось, что косолапый живет в деревне Василево Ярославской области. Корреспонденту «КП-Ярославль» удалось найти автора ролика и пообщаться с ней по поводу ее необычного питомца.

- Два года назад мы с мужем забрали Василия из питомника, ему был месяц отроду. Предполагалось, что в дальнейшем это будет животное для кинематографа, однако, спустя время мы изменили свои планы, - рассказывает хозяйка медведя Вия Лисицына. – Стали задумываться, как нужно вести себя с животным, чтобы оно было счастливо?

Так супружеская пара начала работать над необычным просветительским проектом, посвященным изучению поведения медведя. По словам хозяйки, Васю обучают в традициях лучших дрессировщиков мира.

- Мы показываем людям, какими животные являются на самом деле, - рассказывает женщина. – Вася живет в огромном вольере, который представляет из себя 25 соток земли, огороженной электропастухом. Еще на территории есть домик, ну или просто внушительных размеров деревянная будка, в которой медведь зимует во время спячки. Кстати, это единственный домашний медведь, который в этом году ушел в спячку!

В периметр вольера могут входить только профессионалы, а если к Василию приезжают гости, то общение с животным осуществляется через изгородь электропастуха. Косолапый любит гостей, особенно играть с ними. Медведь в восторге от «волейбола» воздушным шариком. Но хозяева всем приезжающим напоминают, что медведь - это не милый косолапый мишка, а серьезный зверь, поэтому "общаясь" с ним, нужно соблюдать меры предосторожности.

И все же для них, несмотря на всю свою природную суровость, остается любимым домашним зверем.

- Васька питается морковкой, а утром с удовольствием выпивает ведро молока. Мы как то решили привезти ему живой рыбы, так он ее только понюхал и отказался есть, - поделилась Вия Лисицына.

Зато сладкое ярославский медведь очень любит. Хозяева балуют его виноградом и яблоками, а вот в меде и мороженом ограничивают. Дело в том, что в них содержится слишком много сахара, а медведи склонны страдать диабетом.

Кстати, Васька вышел из спячки только вчера. И хозяева сразу повели его на лед кататься на коньках - одно из любимых развлечений медведя. Вот тут-то, благодаря видео, его и настигла всероссийская слава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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