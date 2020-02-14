Кострома ищет 13-летнего школьника

Костромские следователи ищут 13-летнего подростка. Роман Евгеньевич Шаповалов вышел из дома утром, 11 февраля. Он направился в школу в микрорайоне Паново. С тех пор местонахождение школьника неизвестно.

Ранее мальчик уже уходил из дома. Он состоит на учете в органах системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних.

Роман небольшого роста – 160 сантиметров. Выглядит на 14-15 лет. Плотного телосложения. Волосы темные, сверху окрашены в светлый.

Был одет в темно-синюю куртку, светло-серую олимпийку с капюшоном, темные спортивные штаны и ботинки. С собой у школьника был рюкзак.

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