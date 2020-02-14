В Ивановской области бывшего полицейского осудили за стрельбу на улице

Стрельбу в городе Южи бывший пенсионер МВД устроил в октябре 2018 года. На одной из улиц он подошел к мужчине, который только что припарковал машину, и, угрожая ему револьвером, потребовал предоставить автомобиль для осмотра. Напуганный видом оружия, водитель согласился. Злоумышленник осмотрел машину и ушел, а потерпевший вызвал полицию.

В этот же вечер подсудимый, зашел во двор частного дома, навел револьвер на незнакомого ему мужчину и нажал на спусковой крючок. По счастливой случайности, выстрела не последовало.

Но и на этом обвиняемый не остановился. Он вышел на улицы и стал направлять револьвер на проезжавшие мимо машины. В одну из них он выстрелил и повредил капот.

В итоге потерпевшими по делу проходили четыре мужчины.

- Подсудимый признан виновным по двум эпизодам статьи «Угроза убийством», а также в хулиганстве. Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима, - сообщает прокуратура Ивановской области.