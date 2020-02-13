Вечером 12 февраля на одном из популярных сайтов объявлений появился пост о продаже заговоренной воды. Все бы ничего, да только заговор не обычный, а от коронавируса. По словам автора объявления, над жидкостью колдует 82-летняя баба Нина. За пол-литра воды «предприниматель» просит у ярославцев 200 рублей. В подарок автор объявления пообещал подарить покупателям красную нить от сглаза.

- Дaже если вы зaбoлeeте, тo пеpeнeсете коронавирус лeгкo и быстрo. Заговоpеннaя вода пpидaет oрганизму cилы и очищaeт егo, - гласит предложение о продаже. - Принимать ее нужно внутрь, строго дo 10 чacoв утра, а потом протереть жидкостью лицо.

За сутки объявление о продаже «волшебной» воды стремительно набрало приличное количество просмотров. За это время ассортимент продавца пополнился чесноком и аскорбиновой кислотой. Мы решили связаться с «магическим» предпринимателем и спросили у него, как ярославцы отреагировали на необычное предложение.

- В личные сообщения пришло большое количество откликов! Даже поступил заказ на оптовую закупку, - смеется автор объявления Александр. – Мне очень хотелось повеселить народ. Рад, что получилось!

Александр добавил, что ярославцы поняли и прекрасно восприняли его злободневную шутку.