Один дома: в Костроме мать-кукушка оставила новорожденного и ушла на романтический вечер с сожителем

В один из местных баров на улице Островского приехала полиция. В заведении случилась драка и украли телефон. Чуть позже выяснилось, что заявила в правоохранительные органы молодая мать. Она сказала, что две недели назад родила ребенка. На вопрос, где сейчас малыш, ответила: один дома.

Следственно-оперативная группа направилась прямиком в квартиру к странной девушке. Дверь была не заперта, а на диване, туго завернутый в пеленки, лицом вниз лежал младенец.

– По предварительной оценке, мальчик провел в таком положении более четырех часов и к моменту обнаружения полицейскими не подавал признаков жизни, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Костромской области.

Инспектор Марина Бруль распеленала малыша, он тут же открыл глаза и стал активно дышать. Счет шел на минуты, и полиция самостоятельно доставила ребенка в приемный покой детской городской больницы, не дожидаясь скорой.

Оказалось, что 26-летняя девушка три года назад уже была лишена родительских прав. Она также оставляла старших детей без присмотра. На этот раз костромичка решила провести романтический вечер с сожителем. Сначала пара выпивала дома, а потом они отправились в бар.

Сейчас малыш находится под присмотром медиков, а мать-кукушку могут лишить родительских прав. Также в отношении девушки и ее сожителя составлен административный протокол и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Следственный комитет начал доследственную проверку.