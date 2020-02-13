2020-02-13T16:54:22+03:00
Иваново

В Ивановской области заключенный, отбывая наказание в колонии строгого режима, ограбил магазин

Он украл продукты и сигареты на 19 тысяч рублей
Полина Вачнадзе
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В совершении преступления изобличили одного из осужденныхВ совершении преступления изобличили одного из осужденныхФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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ЧП произошло в исправительной колонии строгого режима №2 села Талицы Южского района. Из магазина на территории учреждения украли продукты и сигареты на сумму в 19 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по факту кражи с незаконным проникновение в помещение. Круг подозреваемых оказался очень узок, в итоге в совершении преступления изобличили одного из осужденных. Мужчина 1983 года рождения не раз привлекался за хищения, и даже то, что он находится в местах не столь отдаленных, не остановило его от нового преступления.

- На момент завершения следствия по делу мужчину был освобожден по отбытию назначенного наказания. По данному преступлению его признали виновным и назначили наказание с учетом неотбытого дополнительного наказания по предыдущему приговору в виде 2 лет лишения свободы в ИК строгого режима с ограничением свободы на 8 месяцев, - сообщает прокуратура Ивановской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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