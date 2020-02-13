Ярославский край и Великая Отечественная война

В преддверии 75-летия Победы над фашизмом информационно-образовательный портал «Яркипедия», реализует новый проект. Вниманию читателей уже представлен большой блок материалов об участии ярославцев в Великой Отечественной войне.

Материалы проекта сгруппированы по нескольким разделам.

В разделе «Герои Советского Союза - ярославцы» представлены биографии всех героев, удостоенных высокого звания за подвиги, совершенные во время войны и связанных судьбами с Ярославским краем.

В разделе «Воинские части, сформированные в Ярославской области» рассказывается обо всех стрелковых и кавалерийской дивизиях, сформированных в нашем регионе в 1941-1942 годах. Подробно описан их боевой путь, приводятся биографии всех командиров, формировавших дивизии на Ярославской земле и возглавивших их в первых боях на фронте.

Кроме того, здесь есть биографии генералов - уроженцев Ярославской губернии, возглавлявших в годы войны армии и дивизии. Представлены биографии всех первых секретарей областного комитета ВКП(б) и председателей Ярославского областного исполнительного комитета, решавших в военные годы важнейшие проблемы обороны и жизнедеятельности региона.

Раздел «Предприятия Ярославской области в годы войны» представляет все основные заводы, работавшие на оборону страны. Читатели познакомятся также с руководителями ярославских предприятий, которые в условиях постоянных бомбежек, нехватки сырья и материалов, дефицита квалифицированных кадров смогли обеспечить работу промышленного комплекса области, поставлявшего на фронт машины и вооружение, боеприпасы и снаряжение, обмундирование, продовольствие и лекарства.

Раздел «Ярославские вузы в годы войны» рассказывает об институтах, работавших в годы войны в Ярославле, Рыбинске и Костроме. Один из них - Рыбинский авиационный институт - был эвакуирован в Уфу, где на его основе был сформирован Уфимский авиационный вуз. В свою очередь три ярославских института - медицинский, сельскохозяйственный и технологический - начали свою работу в военные годы.

Много интересного найдется и в разделе «Учреждения культуры Ярославской области в годы войны». В военное время деятели культуры много раз выезжали на фронт, выступали в воинских частях и госпиталях. В области ставили спектакли несколько театров, активно действовал кинопрокат, работали музеи и библиотеки, проходили концерты.

Отдельный раздел посвящен работе театра имени Федора Волкова в годы войны. Здесь представлен полный репертуар театра за 1941-1945 годы, а также биографии всех ведущих актеров и режиссеров, работавших в Первом русском в военное время. Подробно рассказывается о сотрудниках театра, ушедших на фронт, о фронтовых бригадах, выступавших на передовой.

Раздел «Ярославская медицина в годы войны» - о том, как была организована в военные годы система здравоохранения, как работали военные госпитали, почему Ярославская область была признана лучшей в лечении и реабилитации раненых бойцов.