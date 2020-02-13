2020-02-13T11:46:37+03:00
Общество

В ярославском Роспотребнадзоре рассказали, как отметить Масленицу без вреда для здоровья

Если вы решили поесть на улице, обратите внимание, в каких условиях готовят блюда
Полина Вачнадзе
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Если вы решили перекусить в местах гуляний и купить готовую еду, обратите внимание, в каких условиях она готовитсяЕсли вы решили перекусить в местах гуляний и купить готовую еду, обратите внимание, в каких условиях она готовитсяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Приближается «Главная Масленица страны», которая по традиции пройдет в Ярославле. Во всех районах города откроются ярмарки, на которых можно будет купить пироги, шашлыки, горячие напитки и, конечно, блины.

Если вы решили перекусить в местах гуляний и купить готовую еду, обратите внимание, в каких условиях она готовится:

- на рабочем месте должно быть чисто,

- начинки и ингредиенты должны храниться в холодильнике,

- посмотри, соблюдает ли продавец правила личной гигиены,

- одежда продавца должна быть чистая,

- избегайте покупок там, где работники пренебрегают санитарно-гигиеническими правилами.

Не забывайте и о личной гигиене: обработайте руки влажными салфетками или антибактериальным гелем.

Многие, по традиции, будут печь блины дома. Многие магазины перед праздниками делают скидки на продукты для домашней выпечки. Покупая ингредиенты – муку, молоко, сливочное масло, сметану, творог, яйца – только в официальных торговых точках, а не на «развалах» или с рук. Обращайте внимание на сроки годности и условия хранения.

Помните, что продавец ни в коем случае не должен при продаже жидких пищевых продуктов, например, молока, сметаны, сливать их из посуды покупателя в общую тару, а также оставлять ложки и лопатки в тарах с продуктами.

Не покупайте товары в поврежденной или грязной упаковке, без этикеток, мясо без ветеринарного клейма, непотрошеную птицу, яйца с грязной скорлупой или «боем». Лучше не брать консервы, имеющие дефекты, а также продукты домашнего приготовления.

Причиной возникновения острых кишечных инфекций и пищевых отравлений могут быть вирусы, бактерии, простейшие или продукты их жизнедеятельности. Заражение может произойти через сырую воду, некачественные кисломолочные, мясные и рыбные продукты, грязные фрукты, овощи и ягоды, кондитерские изделия с кремом, яйца, а также грязные руки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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