Житель Ивановской области пойдет под суд за похищение человека

40-летний житель Комсомольского района обвиняется сразу по четырем статьям: похищении человека, угрозе убийством, нарушении неприкосновенности жилища и принуждении к даче ложных показаний.

События, произошедшие 14 сентября, напоминали американский боевик. Подсудимый находился в квартире женщины, она потребовала, чтобы он покинул ее дом. Тогда мужчина ударил ее кулаком по лицу, после чего вывел из дома и, приставив к шее нож, угрожал убийством. Женщине удалось освободиться, после чего она обратилась в полицию. Но на этом ее приключения не закончились.

Через две недели обвиняемый, выставив стекло веранды, проник к ней в дом и, вновь угрожая ножом, отвел женщину в нежилой дом на окраине села, где связал и удерживал до вечера. Требования у похитителя были просты: забрать заявление об угрозе убийством из полиции. В противном случае он угрожал убить несовершеннолетнюю дочь жертвы.

- В настоящее время по уголовному делу утверждено обвинительное заключение, дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СКР по Ивановской области.