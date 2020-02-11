34-летнего костромича подозревают в развратных действиях в отношении трех девочек-подростков

Уголовное дело по статье «Совершение развратных действий без применения насилия в отношении двух и более лиц, не достигших 16-летнего возраста» возбуждено в отношении 34-летнего жителя Костромской области.

По версии следствия, мужчина на протяжении семи месяцев общался в социальной сети с тремя девочками, которым на тот момент не было еще и 16 лет. И не просто общался, а присылал своим собеседницам фотографии и видео порнографического характера.

4 февраля общительный костромич был задержан. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на период предварительного следствия.

- Также проверяется причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям. Следователи-криминалисты исследуют электронные устройства, изъятые во время обыска дома и на работе подозреваемого, - сообщает СУ СК России по Костромской области.