2020-02-11T15:22:14+03:00
Кострома

34-летнего костромича подозревают в развратных действиях в отношении трех девочек-подростков

По версии следствия, он отправлял своим собеседницам порнографические фото и видео
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Проверяется причастность мужчины к другим аналогичным преступлениямПроверяется причастность мужчины к другим аналогичным преступлениямФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Уголовное дело по статье «Совершение развратных действий без применения насилия в отношении двух и более лиц, не достигших 16-летнего возраста» возбуждено в отношении 34-летнего жителя Костромской области.

По версии следствия, мужчина на протяжении семи месяцев общался в социальной сети с тремя девочками, которым на тот момент не было еще и 16 лет. И не просто общался, а присылал своим собеседницам фотографии и видео порнографического характера.

4 февраля общительный костромич был задержан. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на период предварительного следствия.

- Также проверяется причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям. Следователи-криминалисты исследуют электронные устройства, изъятые во время обыска дома и на работе подозреваемого, - сообщает СУ СК России по Костромской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Бронепоезд» расстреливали с «пятачка»
В Ярославской области к реальному сроку приговорили 26-летнего вора-домушника
В школах и садах Ярославской области начнут работу над экологическим просвещением детей
Ярославца, воровавшего из подъездов детские самокаты, осудили за попытку кражи рыбы и коньяка
Собственник ДК «Полиграф» в Рыбинске хочет поменять его на здание школы
Директор рыбинского ДК за год выписала себе премий на 266 тысяч рублей
Ярославский ТЮЗ станет площадкой проведения фестиваля «Розовфест»
В Ярославле на карантин закрыли 10 групп в детсадах и 41 класс
Ярославская управляющая компания не выплатила работнику выходное пособие
Чтобы не сесть на год, житель Углича заплатил долг по алиментам накануне суда
Дмитрий Миронов: «Местом проведения ЧМ по волейболу выбрана «Арена-2000»
Икону Спаса Нерукотворного вернули в Ярославль