Ивановец угрожал охраннику магазина сигнальной ракетницей

Сообщение о злом посетителе, который угрожает сигнальной ракетницей, поступило от охранника магазина на улице Громобоя в Иванове. На место выехала оперативно-следственная группа.

Как оказалось, 53-летний злоумышленник пытался украсть из магазина две банки тушенки, но был замечен охранником. Вместо того, чтобы признать свою вину и раскаяться, мужчина начал конфликтовать, а потом и вовсе достал сигнальную ракетницу и начал ей угрожать охране.

Дебошира задержали, полиция проводит проверку, ракета оправлена на экспертизу. Известно, что задержанный уже не в первый раз сталкивается с представителями правоохранительных органов: он уже привлекался за кражу и хулиганство.