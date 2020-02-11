2020-02-11T13:54:23+03:00
Иваново

Ивановец угрожал охраннику магазина сигнальной ракетницей

Он разозлился, когда его остановили с двумя неоплаченными банками тушенки
Полина Вачнадзе
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Дебошира задержали, полиция проводит проверку, ракета оправлена на экспертизуДебошира задержали, полиция проводит проверку, ракета оправлена на экспертизуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сообщение о злом посетителе, который угрожает сигнальной ракетницей, поступило от охранника магазина на улице Громобоя в Иванове. На место выехала оперативно-следственная группа.

Как оказалось, 53-летний злоумышленник пытался украсть из магазина две банки тушенки, но был замечен охранником. Вместо того, чтобы признать свою вину и раскаяться, мужчина начал конфликтовать, а потом и вовсе достал сигнальную ракетницу и начал ей угрожать охране.

Дебошира задержали, полиция проводит проверку, ракета оправлена на экспертизу. Известно, что задержанный уже не в первый раз сталкивается с представителями правоохранительных органов: он уже привлекался за кражу и хулиганство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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