В домах Шуи Ивановской области отключат свет. Адреса
Плановые технические работы в Шеи оставят без электричества немало домов. Первые отключения проходят уже сегодня, 10 февраля.
До 16:30 от света будут отключены дома №4-34 по улице 1-я Мира, дом №3 на переулке 1-Мира, дом №15а на переулке 2-Мира, а также дома 19-39 и 20-36 на улице 2-я Фрунзе.
До 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
- ул.1-я Металлистов д. 2-14, ГРП;
- улица Ген.Белова, д.31,
- Проточный пер. д.2-14,
- ул.2 Металлистов, д.1-11,
- ул.2 Металлистов д.2-10,
- ул.3 Металлистов д. 1-11,
- ул.3 Металлистов д. 2-12б;
- ул.2 Марковская д. 2-28 (четные),
- ул.3 Марковская д. 1-21 (нечетные) 2-28 (четные),
- ул.4 Марковская д.1-21 (нечетные), д.2-28 (четные),
- ул.5 Марковская, д.1,
- Васильевский тракт здание «Базы горгаза», ларьки;
- ул.3 Юрчаковская.
11 февраля без света с 08:30 до 16:30 останутся:
- ул.4 Северная, д. 9-29 (нечетные), 8-20 (четные),
- пер.4 Северный, д.24,26,28,30.
12 февраля с 08:30 до 16:30 отключат следующие дома:
- ул.5 Северная, д.33-47 (нечетные), 49 (школа), 49а (котельная №15), 40, 50-58 (четные), гаражи;
- ул.Кирова, д.40-54 (четные), 37,39,41;
- ул.Игнатия Волкова, д.1-23 (нечетные), 2-18 (четные).
С 09:00 до 17:00:
- ул.1 Металлистов д.2-14, ГРП;
- ул.Ген. Белова, д.31,
- Проточный пер. д. 2-14,
- ул.2 Металлистов, д.1-11,
- ул.2 Металлистов д.2-10,
- ул.3 Металлистов д. 1-11,
- ул.3 Металлистов д. 2-12б.
- ул.4 Кочневская, д.1-61 (нечетные), д.2-36 (четные),
- пер.Кочневский, д.1, 1а-15 (нечетные),
- пер.1 Кочневский, д.3-17 (нечетные), д.2-22 (четные),
- ул.3 Кочневская, д.24а, 24б.
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