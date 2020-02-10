2020-02-10T15:36:29+03:00
Иваново

В домах Шуи Ивановской области отключат свет. Адреса

Здесь будут проводиться плановые технические работы
Полина Вачнадзе
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Первые отключения проходят уже сегодня, 10 февраля.Первые отключения проходят уже сегодня, 10 февраля.Фото: Алексей ФОКИН
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Плановые технические работы в Шеи оставят без электричества немало домов. Первые отключения проходят уже сегодня, 10 февраля.

До 16:30 от света будут отключены дома №4-34 по улице 1-я Мира, дом №3 на переулке 1-Мира, дом №15а на переулке 2-Мира, а также дома 19-39 и 20-36 на улице 2-я Фрунзе.

До 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

- ул.1-я Металлистов д. 2-14, ГРП;

- улица Ген.Белова, д.31,

- Проточный пер. д.2-14,

- ул.2 Металлистов, д.1-11,

- ул.2 Металлистов д.2-10,

- ул.3 Металлистов д. 1-11,

- ул.3 Металлистов д. 2-12б;

- ул.2 Марковская д. 2-28 (четные),

- ул.3 Марковская д. 1-21 (нечетные) 2-28 (четные),

- ул.4 Марковская д.1-21 (нечетные), д.2-28 (четные),

- ул.5 Марковская, д.1,

- Васильевский тракт здание «Базы горгаза», ларьки;

- ул.3 Юрчаковская.

11 февраля без света с 08:30 до 16:30 останутся:

- ул.4 Северная, д. 9-29 (нечетные), 8-20 (четные),

- пер.4 Северный, д.24,26,28,30.

12 февраля с 08:30 до 16:30 отключат следующие дома:

- ул.5 Северная, д.33-47 (нечетные), 49 (школа), 49а (котельная №15), 40, 50-58 (четные), гаражи;

- ул.Кирова, д.40-54 (четные), 37,39,41;

- ул.Игнатия Волкова, д.1-23 (нечетные), 2-18 (четные).

С 09:00 до 17:00:

- ул.1 Металлистов д.2-14, ГРП;

- ул.Ген. Белова, д.31,

- Проточный пер. д. 2-14,

- ул.2 Металлистов, д.1-11,

- ул.2 Металлистов д.2-10,

- ул.3 Металлистов д. 1-11,

- ул.3 Металлистов д. 2-12б.

- ул.4 Кочневская, д.1-61 (нечетные), д.2-36 (четные),

- пер.Кочневский, д.1, 1а-15 (нечетные),

- пер.1 Кочневский, д.3-17 (нечетные), д.2-22 (четные),

- ул.3 Кочневская, д.24а, 24б.

ИСТОЧНИК KP.RU

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