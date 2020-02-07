2020-02-07T12:37:30+03:00
Иваново

Школы Ивановазакрыли на карантин

Какие еще распоряжения дал главный санитарный врач региона
Полина Вачнадзе
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Карантин в школах введен с 8 февраляКарантин в школах введен с 8 февраляФото: Алексей БУЛАТОВ
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Главный санитарный врач по Ивановской области Александр Минашкин ввел карантин по гриппу и ОРВИ во всех школах города, а также в учреждениях дополнительного образования. Карантин вводится с 8 февраля и до особого распоряжения.

Кроме того, пока ограничено проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий. Работникам торговли, транспорта, общественного питания, коммунальных служб рекомендуется носить медицинские маски, а руководителям предприятий обеспечить необходимый температурный режим на рабочих местах, снабдить тех, кто работает на улице теплой одеждой.

Аптеки должны иметь неснижаемый запас медицинских масок. Кроме того, во всех учреждения Иванова, подведомственные департаменту социальной защиты, запрещен прием посетителей и введен ежедневный осмотр подопечных. Навещать больных в стационарах также пока запрещено.

В Иваново на 5 неделе за медицинской помощью с ОРВИ обратилось более пяти тысяч жителей. Эпидемиологический порог превышен на 33,24%. По сравнению с предыдущими показателями, заболеваемость гриппом и ОРВИ возросла на 39,06%.

Рост заболеваемости продолжается, по совокупному населению на 20%, среди детей от 7 до 14 лет – на 55,9%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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