2020-02-06T20:57:53+03:00
Кострома

У костромича, который недавно приехал из Китая, диагноз "коронавирус" не подтвердился

Мужчина болен пневмонией
Полина Вачнадзе
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Никаких поводов для беспокойства у граждан Костромской области нетНикаких поводов для беспокойства у граждан Костромской области нетФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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У жителя города Костромы, госпитализированного из поликлиники на улице Фестивальной в инфекционное отделение окружной больницы, диагностирована нижнедолевая пневмония. Подозрения на коронавирус не подтвердились. Пациент получает необходимое лечение и уже идет на поправку, комментируют в департаменте здравоохранения Костромской

области.

В поликлинике, откуда был госпитализирован костромич, проведены все необходимые дезинфекционные мероприятия. Временно работа учреждения была остановлена.

- Накануне в одну из поликлиник обратился житель Костромы с катаральными проявлениями и повышенной температурой. В ходе опроса выяснилось, что гражданин месяц назад посещал Китайскую Народную Республику. Персонал проявил необходимую бдительность, поскольку первоначально имелось все-таки подозрение и на коронавирусную инфекцию. Были проведены все полагающиеся противоэпидемические мероприятия. Излишних мер в таких случаях не бывает, - рассказал главный врач городской больницы Костромы.

В департаменте здравоохранения Костромской области отметили грамотные действия персонала поликлиники по проведению противоэпидемических мероприятий и дальнейшей госпитализации гражданина. В итоге, у гражданина была диагностирована нижнедолевая пневмония. В его состоянии отмечается положительная динамика, в том числе, с сегодняшнего дня отсутствует температура.

- Мы детально изучили анамнез, проконсультировались с Роспотребнадзором - ни о каком коронавирусе речи не идет. Никаких поводов для беспокойства у граждан Костромской области нет. Тем не менее, мы должны быть готовы в полном объеме к потенциальному возникновению таких случаев. На уровне региона у нас разработаны все необходимые алгоритмы, - прокомментировал директор департамента здравоохранения Костромской области Евгений Нечаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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