Молодой костромич совершил 36 краж из магазинов и продавал награбленное на стоянках

21-летний житель Костромы совершил несколько краж из продуктовых магазинов и магазинов бытовой химии. Полиция задержала злоумышленника, но тогда он получил лишь условное наказание, и вскоре решил вернуться к своей деятельности.

– Как следует из материалов уголовного дела, молодой человек по нескольку раз приходил в сетевые магазины, практикующие выкладку товара в свободном доступе, забирал с ближайших к выходу полок продукты, предметы бытовой химии, после чего незаметно покидал магазин, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Костромской области.

На стоянке торговых центров он продавал награбленное по цене ниже рыночной. Всего на территориях Давыдовского и Центрального районов Костромы он совершил 36 краж.

Его задержали с поличным и возбудили уголовные дела. Материалы направлены в суд.