2020-02-06T18:00:13+03:00
Кострома

Молодой костромич совершил 36 краж из магазинов и продавал награбленное на стоянках

Полиция задержала подозреваемого
Екатерина РЯБЦЕВА
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Полиция уже одни раз задерживала злоумышленникаПолиция уже одни раз задерживала злоумышленникаФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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21-летний житель Костромы совершил несколько краж из продуктовых магазинов и магазинов бытовой химии. Полиция задержала злоумышленника, но тогда он получил лишь условное наказание, и вскоре решил вернуться к своей деятельности.

– Как следует из материалов уголовного дела, молодой человек по нескольку раз приходил в сетевые магазины, практикующие выкладку товара в свободном доступе, забирал с ближайших к выходу полок продукты, предметы бытовой химии, после чего незаметно покидал магазин, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Костромской области.

На стоянке торговых центров он продавал награбленное по цене ниже рыночной. Всего на территориях Давыдовского и Центрального районов Костромы он совершил 36 краж.

Его задержали с поличным и возбудили уголовные дела. Материалы направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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