2020-02-06T14:51:13+03:00
Иваново

В Ивановской области осудили пенсионера, который около 20 лет хранил дома боеприпасы

Еще в 90-х годах он взял их на работе
Полина Вачнадзе
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Патроны остались после стрельбПатроны остались после стрельбФото: Алексей БУЛАТОВ
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Житель Южского района попался сотрудникам Росгвардии в августе прошлого года. В его квартире нашли 48 пригодных для стрельбы патронов калибра 5.6 миллиметров, которые относятся к боеприпасам для нарезного огнестрельного оружия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Пенсионер пояснил, что году так в 1990-м он принес патроны с работы – из исправительного учреждения. Они остались после стрельб и мужчина не нашел ничего лучшего, как хранить их дома.

Суд признал жителя Ивановской области виновным и назначил ему наказание – 10 месяцев ограничения свободы, сообщает прокуратура региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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