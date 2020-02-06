В Ивановской области осудили пенсионера, который около 20 лет хранил дома боеприпасы

Житель Южского района попался сотрудникам Росгвардии в августе прошлого года. В его квартире нашли 48 пригодных для стрельбы патронов калибра 5.6 миллиметров, которые относятся к боеприпасам для нарезного огнестрельного оружия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Пенсионер пояснил, что году так в 1990-м он принес патроны с работы – из исправительного учреждения. Они остались после стрельб и мужчина не нашел ничего лучшего, как хранить их дома.

Суд признал жителя Ивановской области виновным и назначил ему наказание – 10 месяцев ограничения свободы, сообщает прокуратура региона.