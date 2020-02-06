За снегом и впечатлениями в горы Сочи

Пальмы под дождем

До «Розы Хутор» мы добирались не так уж и долго: сначала на электричке до Москвы, там на двухэтажном аэроэкспрессе до Шереметьево и вот мы уже в самолете, который через два с половиной часа приземлился в аэропорту Сочи. А там надоевший за осень и ползимы в Ярославле проливной дождь, обмякшие от влаги пальмы, черные зонты кругом и темная ночь, как здесь положено.

Вся наша небольшая компания из семи человек - блогеров и журналистов из разных изданий и городов – погрузилась в микроавтобус, который сквозь проливной дождь и непроглядную, кое-где разбавляемую огоньками, темень повез нас туда, где горы, чистый воздух и снег. Да не простой, а с морской солью. Такой, утверждают профессионалы, превращает катание на лыжах и сноубордах в нечто совершенно особенное.

Ожившая сказка

«Роза хутор» впечатляет. Ощущение – словно попала в сказку. Альпийскую. Аккуратные невысокие в светлых тонах дома-отели, выложенные розовой плиткой тротуары, яркие фонарики, зеленые ели и тут же заснеженные деревья по склонам гор, набережная реки Мзымты. Все очень красиво, создано с любовью и большим вкусом. Чтобы гости курорта катались с удовольствием, к их услугам 28 канатных дорог, более 100 км скоростных горнолыжных трасс, и развитая инфраструктура для активного отдыха.

"Роза хутор" - ожившая сказка. Фото Сергей Драныгин

Судя по настроениям отдыхающих, в том числе многочисленных иностранцев, им курорт очень даже пришелся по душе.

- Персонал вежливый и внимательный, отель – отличный, еда вкусная и на любой вкус, трассы отличные, что еще для хорошего отдыха надо, цены приемлемые, - философски заметил 34-летний Андрей, приехавший покататься на лыжах из Подольска вместе женой Ольгой, четырехлетним сынишкой и шестилетней дочкой.

Йети в снежной пурге

Утро для нас началось с подъема на Роза Пик, расположенный на высоте 2320 метров над уровнем моря. Канатная дорога в полной тишине поднимала нас все выше и выше. Сначала в окна кабинки было видно катающихся горнолыжников – детей и взрослых, сноубордистов, а потом все потихоньку стало пропадать в закружившей размером с пятирублевую монету снежинками метелью.

Йети напоминал сугроб, а горы скрыло белое безмолвие. Фото Сергей Драныгин

Когда добрались до Пика, метель превратилась в пургу, вместо гор вокруг царило белое безмолвие, а шерстистый Йети с табличкой на груди «Высота 2320 м» напоминал белый сугроб. Фото на память, видео с приветствием –и мы спускаемся вниз, чтобы увидеть супершоу, ради которого собственно и отправились в «Розу хутор».

Другие правила в стиле фристайл

Снег в горах "Роза хутор" валил не переставая. Фото Сергей Драныгин.

Отдых по другим правилам в стиле фристайл гостям самого снежного фестиваля России – и погода подтвердила эта звание на все сто процентов - предложил оператор мобильной связи Tele2, ставший генеральным партнером TinkoffRosaFest. Компания выступила организатором ночного фристайл-шоу. Спортсменов, которые показывали свои лучшие трюки, отбирал один из самых титулованных сноубордистов в мире Денис Бонус (Леонтьев). Он же вел и шоу.

Tele2, следуя принципу «других правил», предложил особые условия участникам фестиваля. Вместе с командой Spotway компания возвеласноупарк с джиб-фигурами для катания спортсменов и любителей. Парк работал даже после закрытия подъемников, а вход оставался бесплатным для всех.

Народ, несмотря на заваливающий курорт снег и сгустившиеся сумерки, пил глинтвейн и от всей души болел за «своих». Ну а замерзшие участники фестиваля отправились в открытый уже по сложившейся традиции

онлайн-парк Tele2, где смогливтепле и уюте посмотреть выступления сноубордистов и лыжников в режиме онлайн с помощью быстрого 4G-интернета на огромном экране.Ведь сложные трюки, которые демонстрировали спортсмены и любители, а среди них были и девушки, того стоили!

Несмотря на непростую погоду и снегопад, выступающие показали очень высокий уровень и сложные трюки.Первое место и приз в 30 тысяч рублей среди сноубордистов завоевал Алексей Лебедь, среди лыжников – Денис Некрасов, а 10 тысяч рублей за лучший трюк получил Денис Некрасов.

Солнце и мороз Когда мы улетали из Сочи, там ярко светило солнце, а в воздухе отчетливо пахло весной. В Парке камней, разбитом в аэропорту на открытом воздухе мягко струились фонтаны, переливались всеми оттенками зеленого, белого и фиолетового кусты, деревья и цветы. Будто и не было вчера никакого снегопада и метели - только остатки белого тумана расползались над горами.

Зато дома в Ярославле на утро после возвращения пошел снег, наш родной - колючий …