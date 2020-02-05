2020-02-05T17:49:06+03:00
Кострома

В Костроме полицейские принуждали местных жителей употреблять наркотики, чтобы улучшить раскрываемость преступлений

Правоохранителям дали условные сроки и лишили права занимать государственные должности в органах
Екатерина РЯБЦЕВА
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Преступники принуждали местных жителей к изготовлению и употреблению запрещенных веществ, снабжая их нужными компонентамиПреступники принуждали местных жителей к изготовлению и употреблению запрещенных веществ, снабжая их нужными компонентамиФото: СУ СКР по Костромской области
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С октября 2017 года по январь 2018 года замначальника отдела полиции №1 и старший оперативный уполномоченный этого же отдела, чтобы создать видимость улучшения показаний своей работы по раскрытию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, сами создавали наркопритоны, чтобы их выявлять. Для этого они принуждали местных жителей к изготовлению и употреблению запрещенных веществ, снабжая их нужными компонентами.

– В результате один из участников инсценировки был привлечен к административной ответственности, а в отношении другого было возбуждено уголовное, которое впоследствии прекращено, – рассказали в пресс-службе СУ СК России по Костромской области.

На правоохранителей возбудили уголовные дела по факту превышения должностными полномочиями и по факту склонения к потреблению наркотических средств.

– Приговором суда бывшему заместителю начальника отдела полиции назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы условно, бывшему оперативному уполномоченному - 3,5 года лишения свободы условно. Кроме того, каждому назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать государственные должности в правоохранительных органах сроком на 3 года, – сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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