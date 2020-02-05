В ГИБДД Ивановской области рассказали, где установили камеры фото- и видеофиксации

Сегодня, 5 февраля, на улицах Иванова, а также на загородных трассах установили несколько камер фото- и видеофиксации.

Итак, внимание, водители! Камеры появились на улице Фрунзе в областном центре, а также на трассах Иваново – Владимир (Ивановский, Лежневский районы), Кострома – Иваново (Ивановский, Фурмановский районы), Ростов – Иваново – Нижний Новгород (Ивановский район), Иваново-Родники (Ивановский район), Ковров – Шуя – Кинешма (Вичугский район), обход г.Шуя (Шуйский район). Кроме того, камеру установили в городе Кохма.