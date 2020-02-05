2020-02-05T15:58:39+03:00
Иваново

В ГИБДД Ивановской области рассказали, где установили камеры фото- и видеофиксации

Они появились на улицах Иванова и на за городом
Полина Вачнадзе
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Камеры установили на улицах Иванова и на за городомКамеры установили на улицах Иванова и на за городомФото: Михаил ФРОЛОВ
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Сегодня, 5 февраля, на улицах Иванова, а также на загородных трассах установили несколько камер фото- и видеофиксации.

Итак, внимание, водители! Камеры появились на улице Фрунзе в областном центре, а также на трассах Иваново – Владимир (Ивановский, Лежневский районы), Кострома – Иваново (Ивановский, Фурмановский районы), Ростов – Иваново – Нижний Новгород (Ивановский район), Иваново-Родники (Ивановский район), Ковров – ШуяКинешма (Вичугский район), обход г.Шуя (Шуйский район). Кроме того, камеру установили в городе Кохма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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