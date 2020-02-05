Истории любви родом из Учмы

Однажды восемнадцать лет назад преуспевающая коренная москвичка, руководитель пиар-службы одного из столичных банков Елена Наумова, ехала на своей машине по непролазным угличско-мышкинским дорогам.

Ее автомобиль застрял в грязи недалеко от старинной рыбацкой деревни Учма. На помощь столичной даме тогда пришел местный лесник, энтузиаст-краевед и мастер на все руки Василий Смирнов. Такой была первая встреча супругов, родителей двух приемных детей и создателей уникального музейного комплекса в Учме.

Василий Смирнов - основатель музея. ФОТО: Учемский музей, Фейсбук

Начало - памятный крест и часовня

Сегодня Учма - это несколько жилых домов да пять особенных музейных экспозиций, посвященных истории русской деревни, деревенского быта, составленных Василием и Еленой с большой любовью, вкусом и профессионализмом. Музейный комплекс живописно расположен на пологом берегу Волги в амбарах и часовне XIX века. В первом здании и часовне каждому, кто приехал сюда посмотреть, что же это за Учма такая, создатели музея проведут экскурсию, рассказывая историю старинного села, тесно связанного, как выясняется, с Византией и Европой эпохи Возрождения.

Как гласит официальный сайт музейного комплекса, Учма расположена недалеко от бывшей Успенской Учемской Кассиановой пустыни, основанной в конце XV века на живописном прибрежном холме. Основал ее святой преподобный Кассиан Учемский, в прежней мирской жизни известный как рожденный в Крыму греческий князь Константин, представитель императорского рода. Он стал свидетелем крушения Византийской империи, исколесил многие страны, общался с выдающимися деятелями эпохи Возрождения. А потом с важной миссией прибыл в Московию и был пострижен с именем Кассиан в Ферапонтовом монастыре. Святой Кассиан нашел свое пристанище именно в Учме, на берегах Волги. В первой половине XX века в бывшем Учемском монастыре расположился Волголаг. Храмы оказались разрушены, а после завершения строительства Рыбинского водохранилища и разлива Волги высокий берег, на котором они стояли, превратился в узенькую косу на мелководье. На холме из разбитого кирпича, оставшегося от Успенской соборной церкви, вблизи места, где покоятся мощи Святого Преподобного Кассиана, в 1989 году был установлен поклонный крест, а в 1993 - памятная часовня. В бывшей подмонастырской слободе с 1994 года действует храм во имя Святой Анастасии Узорешительницы и Преподобного Кассиана Угличского.

Именно Василий Смирнов, плоть от плоти и кровь от крови этой земли, и памятный крест поставил, и часовню срубил. Он также нашел и восстановил старинные срубы, в которых находятся музейные экспозиции в Учме.

- Хотелось обозначить место, где был монастырь, где захоронен святой Кассиан, - рассказывает Василий Смирнов. - Это нужно, чтобы сохранить память, потому что в Учме с каждым годом оставалось все меньше и меньше бабушек, которые помнили, какие здесь были храмы.

Василию принадлежит и идея создания музея. Он вырос в семье колхозников, остался в родном селе по принципу «где родился, там и пригодился». В юности наблюдал за работой старых мастеров и сам стал плотничать. Около 20 лет проработал лесником и одновременно под влиянием знаменитого мышкинского краеведа, историка Владимира Гречухина, занимался изучением родного края, прочитал множество исторической, краеведческой литературы.

- Музей истории Учмы - лучший способ поделиться знаниями, накопленными многими поколениями людей, - рассказывает Василий. - В его создании двадцать лет назад мне помогли сотрудники мышкинского музея.

Учма действительно очень трогательная. ФОТО: Учемский музей, Фейсбук

Общая жизнь, общее дело

И в определенный момент жизни Василий встретил Елену. Она тоже не могла забыть той первой встречи.

- Я не собиралась сюда возвращаться из Москвы. Но через четыре года, зимой 2006-го, я снова приехала в Учму, - рассказывает Елена. - Оказывается, Василий меня ждал. Нам тогда обоим по 40 лет исполнилось. Знаете, говорят, главное, чтобы человек был хороший. Этого мало. Василий во многом образованнее и эрудированнее меня. В общем, я осталась здесь навсегда. Теперь у нас пять музейных экспозиций и двое приемных детей.

Как вспоминает сама Елена Наумова, ко всему прочему - талантливый дизайнер и пиарщик, что в музейном деле весьма и весьма важно - музей, созданный Василием, был очень трогательным. Но ему не хватало системности, продуманности, «причесанности» экспозиции. Она и стала этим заниматься, окончательно переехав из Москвы в Учму, к любимому мужу. Первая экспозиция о жизни святого Кассиана Учемского была дополнена материалами, собранными супругами в стамбульских, римских, крымских архивах.

- Потом пришла идея создать еще одну экспозицию, рассказывающую об Учме как о типичной русской деревне в советское время, пропадающей, исчезающей, - рассказывает Елена.

В этом музее - любовно подобранная коллекция документов эпохи. Это и книжки колхозников с палочками трудодней, и старательно написанные доносы на кулаков, и учетные карточки на кулацкие хозяйства. А еще плакаты с социалистическими обязательствами, посуда, предметы быта - весь нехитрый, но бережно хранимый скарб типичного советского крестьянина, у которого власть отобрала, кажется, все, что можно, если говорить о благах земных. Такое состояние русского человека показывает и четвертый по счету учемский «Музей дыр и заплат» в бывшей местной школе-интернате.

Двое на качелях

Но даже после отнятия всего, что можно, осталось самое главное - бессмертная душа каждого человека, живущего на нашей земле, его природная способность верить, надеяться и любить, которую не отнять никому из когда-либо живших властителей земных. Именно этому посвящена, пожалуй, самая необычная и интересная экспозиция музейного комплекса в Учме под названием «Своя лодка. Старухи о любви».

Главное в ней - сокровенные монологи старейших жительниц Учмы, записанные на диктофон и обработанные до эффекта звучания рассказа живого человека, сидящего рядом со слушателем. Экспозиция создана при участии Российского фонда культуры, программы «Гений места. Новое краеведение» в 2018 году.

В деревянном бревенчатом доме в вечерней тишине и темноте звучат голоса - практически исповеди старух, проживших здесь всю свою жизнь. Для каждого голоса - своя маленькая комната.

О любви - а о чем же еще, если это самое главное? - рассказывает голос Екатерины Кокоревой. Запись состоялась, когда Екатерине Васильевне было уже 90 лет.

- Я думаю, нет любви, - говорит Екатерина, с 6 лет воспитывавшаяся в детдоме, всю жизнь занимавшаяся тяжелым физическим трудом. - Люди привыкают друг к дружке, вот и все. Другой раз лежу ночью, не могу уснуть и думаю: нет, ну почему же в самом деле не было у меня никого, чтобы влюбиться? Я вышла замуж в 27 лет, пора уже было. Ходили к нам в общежитие два моряка. Один мне предложил, я и подумала, что я теряю? Мы еще не зарегистрировались, а я забеременела. Я в общежитии жила, а он на катере. Меня, беременную, хотели на другой завод перевести. Я грузчиком работала. Я ему говорю - я уезжаю. Он тогда пошел в отдел кадров за меня просить. А там у него потребовали документ, что он женат. Он меня в загс и повел. Потом нашли комнату, маленькую очень. Я говорю: «На чем спать-то будем?». А он отвечает: «Не горюй! Я все принесу!». Тюфяк принес, одеяло принес, подушку принес, ну а больше ничего и не надо. И вот вся моя жизнь - все горе. Он пил и пил. Я только приду с работы, а свекровь мне: «Николай валяется там в канаве». Я говорю: «Не пойду, я устала так, что ноги еле принесла. Да еще дома надо дела делать: корова вон стоит, теленок». Ну ладно, пошла потихонечку, позвала Лиду, Валю. Погрузили мы его на санки. А он лежит на санках и командует: «Так держать! Полный вперед!». Ну, вот так прожила без любви этой самой. Как и не жила. Двоих сыновей родила. Но он меня любил. Он меня любил.

Другие истории любви - Капитолины Александровны Волченковой, Прасковьи Ильиничны Молявкиной, Лидии Петровны Смирновой, Александры Михайловны Соколовой - тоже не особенно веселые, хотя и по-своему лиричные. И муж Борис для Капитолины, за которого пришлось выйти замуж как за «положительного», по желанию мамы, вопреки взаимному чувству с беспутным, но милым сердцу Михаилом, и супруг Лидии Петровны, мамы создателя музея Василия Смирнова, мало похожи на романтических героев. Но именно с ними женщины Учмы жили вместе долгие годы, с ними делили беды и скудные радости, рожали и растили детей. Каждое их слово - правда, подлинная история жизни русского народа. И этим особенно притягательна новая учемская экспозиция.

Так одевались и учились дети в советское время. ФОТО: Учемский музей, Фейсбук

Конечно, здесь есть и самая настоящая лодка, своя лодка - качели в музейном дворе, сделанные Василием Смирновым. Одному человеку их раскачать трудно, нужно вместе, вдвоем. Получается, что это тоже символ любви - и той, о которой рассказывают бабушки, и той, которую переживаем мы, современные гости Учмы каждый по-своему хотя бы раз в жизни. Но в чем-то все наши любовные истории похожи, как убеждаешься здесь, на берегу Волги рядом с Угличем и Мышкиным.