2020-02-04T17:22:51+03:00
Кострома

Костромская полиция задержала преступника по следам его ДНК на молотке

Мужчина уезжал с места преступления на поезде в Санкт-Петербург
Екатерина РЯБЦЕВА
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Преступник ничего не стал отрицатьПреступник ничего не стал отрицатьФото: УМВД по Костромской области
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В декабре 2019 года из магазинов цифровой техники пропало шестнадцать компьютеров. Полиция прибыла на место происшествия и выяснила, что грабитель отжал решетку и попал во внутрь торговой точки через разбитое стекло. Ему понадобилось несколько минут, чтобы собрать с прилавков технику и убежать. На месте преступления он оборонил молоток.

– По следам, оставленным на инструменте, полицейские-генетики ЭКЦ установили, что к случившемуся причастен ранее неоднократно судимый житель областного центра, 1966 года рождения, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, когда он вышел из поезда, следующего в Санкт-Петербург, на перрон.

Преступник ничего не стал отрицать. Его заключили под стражу и возбудили уголовное дело. Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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