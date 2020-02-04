Эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ в Ивановской области превышен на 30 процентов

В Ивановской области, сообщает региональный Роспотребнадзор, показатель заболеваемости по гриппу и ОРВИ на 30,79% выше уровня эпидемиологического порога, причем во всех возрастных группах. К медикам обратились 10365 человек.

В областном центре на пятой неделе года зарегистрировано 5557 простуженных, что превышает эпидемиологический порог на 33,24%. Среди детей от 7 до 14 лет эпидпорог превышен чуть более чем на 17%.

Из-за большого количества заболевших закрыт 81 класс в 34 школах Иванова, Кинешмы, Шуи, в Ивановском, Ильинском, Комсомольском, Лежневском, Приволжском, Тейковском и Южском районах. Дети перешли на дистанционное обучение.

- При вирусологическом обследовании больных на пятой неделе определились антигены вирусов не гриппозной и гриппозной этиологии – аденовирус и грипп В.

Чтобы не заболеть ОРВИ, следует соблюдать простые меры безопасности:

– сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте,

– пользоваться маской в местах скопления людей,

– избегать тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например, чихают или кашляют,

– регулярно тщательно мыть руки с мылом,

– промывать полость носа, особенно после улицы и общественного транспорта,

– регулярно проветривать помещение, в котором находитесь,

– регулярно делать влажную уборку в помещении,

– увлажнять воздух в помещении,

– употреблять в пищу как можно больше продуктов, содержащих витамин С,

– по рекомендации врача использовать препараты и средства, повышающие иммунитет.