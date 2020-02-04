Эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ в Ивановской области превышен на 30 процентов
В Ивановской области, сообщает региональный Роспотребнадзор, показатель заболеваемости по гриппу и ОРВИ на 30,79% выше уровня эпидемиологического порога, причем во всех возрастных группах. К медикам обратились 10365 человек.
В областном центре на пятой неделе года зарегистрировано 5557 простуженных, что превышает эпидемиологический порог на 33,24%. Среди детей от 7 до 14 лет эпидпорог превышен чуть более чем на 17%.
Из-за большого количества заболевших закрыт 81 класс в 34 школах Иванова, Кинешмы, Шуи, в Ивановском, Ильинском, Комсомольском, Лежневском, Приволжском, Тейковском и Южском районах. Дети перешли на дистанционное обучение.
- При вирусологическом обследовании больных на пятой неделе определились антигены вирусов не гриппозной и гриппозной этиологии – аденовирус и грипп В.
Чтобы не заболеть ОРВИ, следует соблюдать простые меры безопасности:
– сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте,
– пользоваться маской в местах скопления людей,
– избегать тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например, чихают или кашляют,
– регулярно тщательно мыть руки с мылом,
– промывать полость носа, особенно после улицы и общественного транспорта,
– регулярно проветривать помещение, в котором находитесь,
– регулярно делать влажную уборку в помещении,
– увлажнять воздух в помещении,
– употреблять в пищу как можно больше продуктов, содержащих витамин С,
– по рекомендации врача использовать препараты и средства, повышающие иммунитет.
ИСТОЧНИК KP.RU