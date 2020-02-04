2020-02-04T15:07:31+03:00
Иваново

Эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ в Ивановской области превышен на 30 процентов

За медицинской помощью обратились больше 10 тысяч человек
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Из-за большого количества заболевших закрыт 81 класс в 34 школахИз-за большого количества заболевших закрыт 81 класс в 34 школахФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Ивановской области, сообщает региональный Роспотребнадзор, показатель заболеваемости по гриппу и ОРВИ на 30,79% выше уровня эпидемиологического порога, причем во всех возрастных группах. К медикам обратились 10365 человек.

В областном центре на пятой неделе года зарегистрировано 5557 простуженных, что превышает эпидемиологический порог на 33,24%. Среди детей от 7 до 14 лет эпидпорог превышен чуть более чем на 17%.

Из-за большого количества заболевших закрыт 81 класс в 34 школах Иванова, Кинешмы, Шуи, в Ивановском, Ильинском, Комсомольском, Лежневском, Приволжском, Тейковском и Южском районах. Дети перешли на дистанционное обучение.

- При вирусологическом обследовании больных на пятой неделе определились антигены вирусов не гриппозной и гриппозной этиологии – аденовирус и грипп В.

Чтобы не заболеть ОРВИ, следует соблюдать простые меры безопасности:

– сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте,

– пользоваться маской в местах скопления людей,

– избегать тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например, чихают или кашляют,

– регулярно тщательно мыть руки с мылом,

– промывать полость носа, особенно после улицы и общественного транспорта,

– регулярно проветривать помещение, в котором находитесь,

– регулярно делать влажную уборку в помещении,

– увлажнять воздух в помещении,

– употреблять в пищу как можно больше продуктов, содержащих витамин С,

– по рекомендации врача использовать препараты и средства, повышающие иммунитет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Мужчина в самом расцвете сил: ярославский Карлсон украл в магазине 30 коробок печенья и конфет
Жительницу Ярославской области за миллионный долг перед детьми отправили под арест
Мэрия Ярославля обещает помочь предпринимателям с рынка на Резинотехнике, который планирует закрыть
На Деминском лыжном марафоне будет вручено три тысячи медалей
Волковский театр в Ярославле готовится к Главной Масленице страны
Минус мобильник и кошелек: во Фрунзенском районе Ярославля на парня напал рецидивист
Суд обязал мэрию Ярославля отремонтировать дороги у нескольких образовательных учреждений
Лесоруб из Ярославской области нарубил берез на миллион рублей и был пойман правоохранителями
В центре Ярославля трамвай сошел с рельсов
В Ярославле грабитель избил продавщицу и украл выручку
Ярославские школьники смогут попасть на экскурсию в аэропорт Туношна
Ярославны снова попались на крючок банковских мошенников
Куда звонить, если с крыши нужно убрать сосульки
Ярославцев приглашают на семейный городской праздник-ярмарку
Ярославские нарушители земельного законодательства за 2019 год заплатили в бюджет 10,6 млн рублей
Ярославские спасатели сняли со льда собаку и ее хозяина
В Ярославской области начинающие фермеры получили более 20 миллионов рублей
Из Ярославля в Рыбинск будут ходить дополнительные автобусы
18-летний житель Ярославской области может сесть за наезд на полицейского
В Ярославле маршрутка врезалась в припаркованный на остановке Лексус
Ярославец сел на 7 лет за убийство приятеля кухонным ножом
В Ярославском Роспотребнадзоре рассказали, что нужно есть зимой
В Ярославле по Волге приплыло «ледяное сало»
В Ярославле осудят водителя автобуса, из-за которого 90-летняя бабушка лишилась руки
В Ярославле планируют отремонтировать ТЮЗ и художественное училище
В Рыбинске на Волжской набережной появятся стилизованные светильники
Ярославское МЧС: в Ярославле и Рыбинске снижается уровень воды
В Ярославле ко Дню Победы отремонтируют мемориалы
Ярославские полицейские нашли мошенника, обменявшего пенсионеру деньги на купюры «банка приколов»