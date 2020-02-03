2020-02-03T17:02:43+03:00
Кострома

На трассе под Костромой юный тракторист без прав съехал в кювет и перевернул трактор

Молодой человек отделался легкими ушибами и ссадинами
Екатерина РЯБЦЕВА
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Напуганного водителя доставали спасателиНапуганного водителя доставали спасателиФото: УГИБДД по Костромской области
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В воскресенье, 2 февраля, около 13 часов на трассе Кострома-Сусанино-Буй 25-летний водитель трактора съехал в кювет и перевернул технику вверх тормашками. Молодой человек гнал очень быстро, не учитывая погодных условий. Трактор занесло вправо, но выйти из заноса юный тракторист не смог.

Как рассказали в региональном управлении ГИБДД России, водитель не имел прав на управление сельскохозяйственной техникой. После аварии он не мог сам выбраться из трактора, пришлось ждать помощи спасателей.

К огромному везению, костромич не получил сильных повреждений и отделался легкими ушибами. Ему назначено амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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