На трассе под Костромой юный тракторист без прав съехал в кювет и перевернул трактор

В воскресенье, 2 февраля, около 13 часов на трассе Кострома-Сусанино-Буй 25-летний водитель трактора съехал в кювет и перевернул технику вверх тормашками. Молодой человек гнал очень быстро, не учитывая погодных условий. Трактор занесло вправо, но выйти из заноса юный тракторист не смог.

Как рассказали в региональном управлении ГИБДД России, водитель не имел прав на управление сельскохозяйственной техникой. После аварии он не мог сам выбраться из трактора, пришлось ждать помощи спасателей.

К огромному везению, костромич не получил сильных повреждений и отделался легкими ушибами. Ему назначено амбулаторное лечение.