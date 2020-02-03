В Ивановской области сядет на 5,5 лет за покупку наркотика

В сентябре прошлого года 33-летний житель Ростова-на-Дону приехал к друзьям в Иваново. Простого общения с ними ему показалось мало, и мужчина через интернет заказал себе наркотик.

Поздно ночью он поехал доставать наркотическое средство. Ехать пришлось в деревню Лебяжий Луг Ивановского района, ориентируясь на географические координаты, которые пришли от закладчиков на мобильный телефон.

- Мужчина по указанным координатам прошел вглубь леса, где на земле, под деревом, обнаружил сверток с наркотиком. Его он убрал под одежду, чтобы потом употребить, - пояснили в прокуратуре Ивановской области.

Но сделать это не получилось. Мужчину задержали сотрудники отряда специального назначения «Гром» и наркополицейские. При личном осмотре у задержанного нашли мефедрон массой чуть более 493 граммов, что является крупным размером.

Как оказалось, подсудимый еще не отбыл до конца предыдущий срок, который был ему назначен за аналогичное преступление. Суд приговорил обвиняемого к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК общего режима.